Para Veteran AS Membakar Seragam sebagai Penghormatan kepada Bushnell, Menentang Genosida

US veterans burn uniforms in tribute to Bushnell, against genocide

IslamTimes - Sebagai bentuk penghormatan dan protes secara simbolis, para veteran AS membakar seragam militer mereka sebagai bentuk ekspresi kebencian mereka terhadap genosida di Gaza dan memberi penghormatan kepada rekan mereka yang gugur.

Selama peringatan Aaron Bushnell di Oregon pada Rabu (28/2) malam, para veteran AS terlibat dalam tindakan penghormatan yang menyedihkan dengan membakar seragam militer mereka. Tindakan simbolis ini dimaksudkan, tidak hanya untuk menghormati mendiang penerbang AS namun juga untuk menyatakan penolakan mendalam terhadap apa yang mereka anggap sebagai keterlibatan AS dalam genosida Zionis Israel terhadap warga Palestina di Gaza.Sebuah video viral yang menarik menampilkan adegan khidmat saat para veteran AS berpartisipasi dalam penghormatan unik selama acara peringatan tersebut. Video tersebut mendapat perhatian luas dan kini beredar luas di platform media sosial.Pada acara peringatan #AaronBushnell di Oregon, para veteran AS terlihat membakar seragam militer mereka sebagai penghormatan kepada mantan penerbang #AS dan sebagai penolakan atas keterlibatan AS dalam genosida Zionis Israel di #Gaza. pic.twitter.com/YQAifcXbr7— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 29 Februari 2024Patut dicatat bahwa para veteran AS berdiri di depan spanduk bertuliskan, "Para veteran berkata: Bebaskan Palestina! Ingat Aaron Bushnell."Hal ini terjadi di tengah gelombang protes, penghormatan, dan pesan media sosial yang mengalir untuk menghormati Aaron Bushnell, seorang anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat yang berusia 25 tahun. Dia secara tragis membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Israel di Washington, D.C., sebagai protes terhadap genosida Israel yang didukung AS di Gaza pada hari Minggu (25/2).[IT/r]