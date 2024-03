Blinken, PM Qatar ahas 'Pembebasan' Tawanan dan 'Masalah Bantuan' Gaza

Palestinians walk through the destruction from the Israeli invasion of Jabaliya refugee camp in the Gaza Strip

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berdiskusi dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hari ini mengenai upaya untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pembebasan tawanan Israel, kata Departemen Luar Negeri dalam pembacaan panggilan telepon.

Presiden AS Biden menyatakan bahwa dia masih menghubungi para pejabat di Timur Tengah, meskipun dia memperkirakan gencatan senjata di Gaza tidak akan terjadi pada hari Senin.Juru bicara Matthew Miller menyatakan, “Para pemimpin membahas upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan segera semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan menetapkan jeda kemanusiaan dalam konflik di Gaza,” menambahkan, “Mereka sepakat untuk melanjutkan koordinasi yang erat untuk memberikan peningkatan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil. di Gaza dan mendesak perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.”Presiden AS Joe Biden mengatakan hari ini bahwa dia tidak mengantisipasi gencatan senjata di Gaza pada hari Senin, namun dia “tetap berharap” sambil terus menghubungi orang-orang di wilayah tersebut.Ketika ditanya oleh wartawan tentang kemungkinan gencatan senjata pada hari Senin, Biden menjawab, "Harapan abadi muncul, saya berbicara melalui telepon dengan orang-orang di wilayah tersebut... mungkin tidak pada hari Senin, tapi saya penuh harapan."Partai Demokrat Mendukung Kandidat yang Tidak Memberikan Bantuan Militer kepada 'Israel'IslamTimes - Jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Partai Demokrat lebih menyukai calon presiden yang tidak memberikan bantuan militer kepada Zionis “Israel”, dibandingkan dengan Presiden AS saat ini Joe Biden.Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 56% responden yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota Partai Demokrat mengatakan mereka akan memilih seseorang yang tidak memberikan bantuan militer kepada Zionis “Israel”, dibandingkan dengan 40% yang menyatakan akan memberikan bantuan militer.Hal ini terjadi ketika Biden menghadapi reaksi keras dari partainya sendiri karena mendukung genosida Zionis “Israel” di Gaza, karena jajak pendapat hipotetis menunjukkan bahwa ia memiliki 36% suara yang sama dengan lawannya dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump.Menurut jajak pendapat Gallup baru-baru ini yang dirilis pada hari Jumat (1/3), peringkat dukungan terhadap Biden telah anjlok hingga 38%, hanya terpaut satu poin dari level terendah sepanjang masa. Jajak pendapat tersebut menelusuri cara Biden menangani enam bidang utama, termasuk kinerja pekerjaannya secara keseluruhan, perang di Ukraina, perekonomian AS, perang di Timur Tengah, krisis perbatasan, dan masalah kebijakan luar negeri.Sebanyak 22% anggota Partai Demokrat dalam jajak pendapat tersebut menyalahkan Zionis Israel atas genosida tersebut, dan mengatakan mereka menginginkan kandidat yang menyerukan gencatan senjata, dibandingkan dengan 13% dalam jajak pendapat bulan November.[IT/r]