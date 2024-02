Partai Demokrat Menginginkan Kandidat yang Menentang Bantuan Keuangan kepada 'Israel', Bukan Biden

President Joe Biden speaks in the Oval Office of the White House

Jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Partai Demokrat lebih memilih kandidat presiden yang tidak memberikan bantuan militer kepada Zionis “Israel”, dibandingkan dengan Presiden AS saat ini Joe Biden menjelang pemilu November.Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 56% responden yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota Partai Demokrat mengatakan mereka akan memilih seseorang yang tidak memberikan bantuan militer kepada Zionis “Israel” dibandingkan dengan 40% yang menyatakan akan memberikan bantuan militer.Hal ini terjadi ketika Biden menghadapi reaksi keras dari partainya sendiri karena mendukung genosida Zionis “Israel” di Gaza, karena jajak pendapat hipotetis menunjukkan bahwa ia memiliki 36% suara yang sama dengan lawannya dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump.Menurut jajak pendapat Gallup baru-baru ini yang dirilis pada hari Jumat (23/2), peringkat dukungan terhadap Biden telah anjlok hingga 38%, hanya terpaut satu poin dari level terendah sepanjang masa. Jajak pendapat tersebut menelusuri cara Biden menangani enam bidang utama, termasuk kinerja pekerjaannya secara keseluruhan, perang di Ukraina, perekonomian AS, perang di Timur Tengah, krisis perbatasan, dan masalah kebijakan luar negeri.Sebanyak 22% anggota Partai Demokrat dalam jajak pendapat tersebut menyalahkan Zionis Israel atas genosida tersebut, yang kini telah menyebabkan 30.000 orang menjadi martir dibandingkan dengan 13% dalam jajak pendapat bulan November, dan mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan seorang kandidat yang juga menyerukan gencatan senjata.Sebanyak 46% anggota Partai Demokrat dalam jajak pendapat tersebut menyalahkan Perlawanan Palestina, dibandingkan dengan 54% pada bulan November.Di sisi lain, 62% anggota Partai Republik dalam jajak pendapat tersebut menyatakan preferensi mereka terhadap kandidat yang lebih menyukai pemberian bantuan militer, dan 34% menyatakan sebaliknya.55% anggota Partai Republik mengatakan mereka setuju dengan dukungan AS terhadap negara-negara demokratis ketika mereka diserang dan 40% tidak setuju. Sedangkan dari Partai Demokrat, 75% setuju dan 23% tidak setuju.Pada minggu-minggu pertama setelah perang di Gaza, Biden awalnya menyatakan dukungan kuat terhadap tindakan Zionis “Israel”. Namun, seiring dengan berkembangnya skala genosida dan kritik terhadap sikap Biden terhadap Zionis “Israel” semakin meningkat di dalam negeri, ia menjadi lebih kritis terhadap tindakan Zionis “Israel”.Pada tanggal 9 Februari, ia menyebut tindakan militer Zionis "Israel" "berlebihan" dan menyatakan penolakannya terhadap rencana Zionis Israel untuk menyerang kota Rafah. Selain itu, pemerintahan Biden membalikkan kebijakan pemerintahan Trump sebelumnya mengenai permukiman Israel seminggu yang lalu dengan menyatakan permukiman Zionis di wilayah pendudukan sebagai tindakan ilegal.[IT/r]