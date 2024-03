Media Israel: Gantz Akan Mengunjungi Washington Tanpa Persetujuan Netanyahu

Israeli Security Minister Benny Gantz

IslamTimes - Menteri Keamanan Zionis Israel Benny Gantz akan berangkat ke Washington pada hari Minggu (3/3), tanpa persetujuan Perdana Menteri Zionis Israel, yang menyatakan rasa frustrasinya, dengan menyatakan, "Zionis Israel hanya memiliki satu perdana menteri."

Outlet berita Zionis Israel Ynet melaporkan bahwa Menteri Keamanan Zionis Israel, Benny Gantz, akan melakukan perjalanan ke Washington untuk serangkaian pertemuan, yang dilakukan secara independen di bawah koordinasi Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu. Kunjungan ini terjadi pada saat yang kritis, bertepatan dengan perundingan yang sedang berlangsung mengenai pertukaran tawanan dan di tengah meningkatnya indikasi dari Amerika Serikat mengenai berkurangnya kesabaran terhadap perilaku Netanyahu dalam perang tersebut.Kantor Netanyahu menyatakan rasa frustrasinya atas laporan Ynet dan menekankan bahwa perjalanan Gantz tidak mendapat persetujuan dari Perdana Menteri pendudukan, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah pendudukan yang menyatakan bahwa setiap menteri harus mengoordinasikan perjalanan mereka terlebih dahulu dengan Perdana Menteri pendudukan, termasuk mendapatkan persetujuan untuk rencana perjalanan tersebut.Rekan Netanyahu menyampaikan bahwa "Perdana Menteri telah menjelaskan kepada Gantz bahwa Negara Israel hanya memiliki satu Perdana Menteri." Setelah berada di Washington, Gantz diperkirakan akan melakukan perjalanan ke London.'Biden menyerukan 'perdamaian' antara Zionis 'Israel' dan Palestina'Awal pekan ini, Presiden Joe Biden menekankan pentingnya Zionis “Israel” mengupayakan “perdamaian” dengan Palestina demi kelangsungan hidup jangka panjangnya. Dia memperingatkan bahwa "pemerintahan yang sangat konservatif" pendudukan berisiko kehilangan dukungan internasional saat tampil di Late Night with Seth Meyers.Zionis “Israel mendapat dukungan luar biasa dari sebagian besar negara. Jika mereka terus melakukan hal ini dengan pemerintahan yang sangat konservatif yang mereka miliki, dan (Menteri Keamanan Nasional Itamar) Ben-Gvir dan lainnya, mereka akan kehilangan dukungan dari seluruh dunia, dan itu bukan kepentingan Zionis Israel,” ujarnya di wawancara Myers.Awal bulan lalu, Menteri Kepolisian Zionis Israel, Itamar Ben-Gvir, memberikan komentar negatif terhadap Biden dan Netanyahu, dengan memberi tahu Dov Leiber dari The Wall Street Journal bahwa “jika Trump [berkuasa], tindakan AS akan sangat berbeda.”[IT/r]