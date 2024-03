Foreign Affairs: Mitos 'Moral Tentara Israel'

Palestinians in Gaza Strip

IslamTimes - Dalam opini baru-baru ini di Foreign Affairs, Avner Gvareyahu, Direktur Eksekutif organisasi nirlaba Breaking the Silence yang berbasis di Zionis "Israel", merinci mitos moralitas militer Zionis Israel.

Ketua kelompok pengungkap fakta (whistleblower) Break the Silence Zionis Israel merinci mitos moralitas militer Zionis Israel dalam sebuah opini untuk Foreign Affairs.Dalam tulisannya, Gvareyahu menyerukan tanggapan tidak proporsional yang dipilih Zionis “Israel” untuk diterapkan di Gaza. Untuk menyoroti parahnya tragedi di Gaza, Gvareyahu membandingkannya dengan sikap Amerika Serikat, yang dengan rela dan gigih mendukung respons Zionis Israel sejak 7 Oktober.Dia menekankan bahwa Zionis “Israel” belum melaksanakan apa yang diminta oleh Amerika Serikat dalam hal menahan diri dalam membunuh warga sipil. Dia meninjau kembali klaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Zionis "Israel" memiliki "tentara paling bermoral di dunia" setelah dia menegaskan bahwa pendudukan bekerja tanpa kenal lelah untuk meminimalkan kematian warga sipil, dan menyangkalnya.Gvareyahu merinci bahwa pasukan pendudukan tidak mengikuti protokol atau pembatasan perang [yang dianggapnya tidak cukup] yang telah ditetapkan untuk mengurangi kematian warga sipil, namun malah mengabaikannya.Penulis menelusuri perang-perang sebelumnya yang dilancarkan Zionis “Israel” terhadap Jalur Gaza dan menegaskan bahwa dalam semua kasus, IOF tidak beroperasi secara moral dan tidak terlibat dengan sasaran militer yang sah, menentang apa yang selalu diklaim oleh pendudukan.Meskipun para veteran Zionis Israel menyadari batasan-batasan yang bisa disebut sebagai sasaran militer, mereka tidak secara aktif mematuhinya. Pada tahun 2014, Zionis "Israel" mengkategorikan rumah-rumah warga sipil sebagai "rumah militan", dan meskipun intelijen Zionis Israel, yang integritasnya diragukan oleh Gvareyahu, menunjuk satu apartemen yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan Perlawanan Palestina, IOF meratakan seluruh bangunan dan kompleks untuk menghilangkan satu target tersebut.Gvareyahu kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada penjelasan nyata mengenai penghancuran seluruh struktur sebuah apartemen yang tidak ditetapkan sebagai sasaran militer, mungkin tidak menampung pejuang kemerdekaan pada saat penyerangan, dan bahkan tidak digunakan untuk kegiatan militer. Namun ketika kecaman muncul, juru bicara IOF menyebut apartemen tersebut sebagai "markas besar Hamas", dan membenarkan penghancurannya.Pada tahun 2021, tentara Israel yang diwawancarai oleh LSM Gvareyahu mengatakan bahwa kompleks yang menjadi sasaran adalah bangunan tempat tinggal biasa, menyangkal semua yang diklaim oleh pendudukan.Intelijen Zionis Israel juga curang dalam menilai besarnya ancaman, di mana lokasinya, dan formula yang menentukan apakah penghapusan ancaman tersebut layak untuk dikorbankan dengan “kerusakan tambahan” yang menyertainya.Dalam ketidakmampuan yang berulang kali terjadi, kata Gvareyahu, intelijen Zionis Israel gagal menentukan target militer secara akurat. Dia menjelaskan bahwa selama perang skala besar, Zionis “Israel” memaksa perpindahan seluruh lingkungan, kota kecil, dan kota besar, sehingga menggeser demografi Jalur Gaza. Namun, intelijen mereka tidak memperhitungkan perubahan tersebut dan tidak memperbarui targetnya, sehingga membunuh warga Palestina yang mencari perlindungan di fasilitas yang seharusnya aman, dan menyebabkan banyak korban jiwa.Insiden serupa juga dibagikan, merinci bagaimana sembilan anggota satu keluarga dibunuh dalam serangan Israel setelah intelijen menganggap rumah mereka sebagai sasaran militer.Melihat perang-perang sebelumnya, Zionis “Israel” tidak secara efisien berupaya meminimalkan kematian warga sipil di Gaza. Dalam genosida yang terjadi selama 5 bulan di Gaza saat ini, upaya yang mereka lakukan bahkan lebih sedikit lagi, catat Gvareyahu. Laporan oleh CNN dan New York Times mendukung tuduhan tersebut dan merinci bagaimana sejak tanggal 7 Oktober, Zionis Israel menjatuhkan bom seberat 2.000 pon yang memperluas kehancuran hingga lebih dari 1.000 kaki (305 meter) dari titik kontak, menyebabkan kehancuran massal, dan pembunuhan massal. ."Israel" juga secara besar-besaran menggunakan "bom bodoh", yang tidak diarahkan pada sasaran tertentu, dan menjatuhkannya tanpa pandang bulu, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian di Gaza.Gvareyahu menelusuri hal ini dengan satu alasan: pendudukan lebih memprioritaskan “penanganan konflik” di atas segalanya, bahkan kematian warga sipil. Penulis juga menunjukkan bahwa pada dasarnya, “Israel” tidak membeda-bedakan warga sipil Palestina atau pemukim Israel, dan lebih peduli pada konflik daripada menyelamatkan nyawa mereka.Sebelumnya, tentara Israel memberikan kesaksian dalam Breaking the Silence, mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk "menembak apa pun yang bergerak" jika suatu tempat dibersihkan dari warga sipil. Avner Gvaryahu membahas instruksi tersebut, berdasarkan apa yang telah didokumentasikan di Gaza sejak 7 Oktober. “Berapa banyak warga Palestina yang ditembak seperti ini?” tanyanya, seraya mengulangi eksekusi ilegal terhadap warga Palestina selama bertahun-tahun, seperti Eyad Hallaq, Shireen Abu Akleh, dan banyak lagi lainnya di Gaza dan Tepi Barat, selama perang dan sebelumnya.[IT/r]