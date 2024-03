Propaganda Amerika di Langit Gaza

Islam Times - Pilihan Amerika Serikat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui udara kepada warga Gaza tidak membersihkan tangan Amerika dari pembantaian warga Palestina.

Di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan blokade yang menghalangi bantuan melewati perbatasan Rafah di perbatasan Mesir, negara-negara tertentu beralih memberikan bantuan melalui udara. Mengikuti jejak Yordania, Mesir, dan UEA yang menggunakan pesawat untuk mengirimkan pasokan makanan ke warga Gaza, Amerika Serikat juga ikut bergabung.Menurut para pejabat Amerika, tiga pesawat kargo C-130 dari militer AS menjatuhkan sekitar 38.000 paket makanan untuk orang-orang yang membutuhkan di Gaza pada hari Sabtu. Para pejabat ini menyebutkan bahwa paket-paket tersebut dijatuhkan di sepanjang pantai barat daya Gaza. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan, “Pengiriman ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza, termasuk bantuan darat.”Hal ini menandai upaya bantuan kemanusiaan darurat Amerika yang pertama melalui metode ini, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joe Biden, dan upaya ini dikoordinasikan dengan Yordania.Kampanye iklan besar-besaran Amerika yang mempromosikan pengiriman bantuan ke Gaza terjadi pada saat organisasi-organisasi bantuan menekankan bahwa bantuan udara saja tidak dapat memenuhi kebutuhan mendesak akan makanan dan kebersihan penduduk Gaza. Dengan mayoritas dari 2,2 juta penduduknya menghadapi kelaparan, masyarakat Gaza tidak hanya membutuhkan pasokan makanan tetapi juga fasilitas sanitasi untuk mengurangi krisis yang dipicu oleh Zionis dan Amerika.Seperti dilansir Sada El Balad, Richard Gowan, direktur International Crisis Group di PBB, mengomentari bantuan udara ke Gaza, dengan menyatakan, "Pekerja distribusi bantuan kemanusiaan sering mengkritik airdrop sebagai peluang bagus untuk mengambil foto, namun hal tersebut merupakan cara penyampaian bantuan yang tidak efektif."Gowan menekankan, cara paling efektif untuk mendapatkan bantuan yang cukup adalah melalui karavan kemanusiaan yang dapat menavigasi zona konflik. Dapat dikatakan bahwa situasi di Gaza telah memburuk sehingga setiap ketentuan tambahan akan meringankan penderitaan, namun hal ini hanya merupakan solusi sementara.Pilihan Amerika untuk mengirimkan makanan ke Gaza sekali lagi menggarisbawahi sikap Gedung Putih yang hanya sekedar simbol hak asasi manusia dan standar yang tidak konsisten.Meskipun Amerika Serikat menunjukkan sikap yang memihak nyawa warga sipil selama konflik, Amerika Serikat telah menyelaraskan diri sebagai pendukung dan sekutu Zionis dalam berbagai tindakan genosida Palestina, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak di Gaza. Protes global terhadap para pembuat kebijakan Amerika selama lima bulan terakhir mencerminkan kesadaran dunia akan peran penting Gedung Putih dalam melanggengkan peperangan dan kekejaman terhadap warga Gaza yang tidak bersalah.Tepat setelah dimulainya perang Gaza pada tanggal 7 Oktober, Amerika segera memulai pengiriman bantuan militer dan logistik kepada rezim Zionis, dan hingga saat ini, bantuan langsung tersebut masih belum berhenti. Dampak dari banyaknya bom Amerika yang merusak terhadap warga sipil tak bersenjata, kawasan pemukiman, dan rumah sakit secara tragis telah merenggut nyawa ribuan warga Palestina.Pada bulan Desember, The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa meski menekankan perlunya menghindari pembantaian warga sipil, pemerintahan Biden memberi Israel 100 bom penghancur bunker seberat 2.000 pon. Para pejabat Amerika, sebagaimana dilaporkan dalam artikel tersebut, mengungkapkan bahwa lonjakan pengiriman senjata dari Amerika ke Israel, yang mencakup pengiriman 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri, dimulai tidak lama setelah serangan tanggal 7 Oktober dan terus berlanjut.Selama dua bulan awal konflik Gaza, Amerika Serikat mengirimkan 230 pesawat kargo dan 20 kapal berisi persenjataan dan perlengkapan militer kepada otoritas Zionis. Menurut laporan The Wall Street Journal pada bulan Desember, amunisi yang dipasok oleh Amerika Serikat ke Israel mencakup lebih dari 5.400 bom MK84 dan 5.000 bom MK82 yang tidak terarah. Selain itu, Tel Aviv menerima 1.000 bom GBU-39 berdiameter kecil dan sekitar 3.000 Joint Direct Attack Munitions (JDAM).Surat kabar tersebut berkomentar, “Pemindahan amunisi senilai ratusan juta dolar melalui pesawat militer C-17 dari Amerika Serikat ke Tel Aviv menggarisbawahi rintangan diplomatik yang dihadapi pemerintahan Biden. Meskipun Amerika menyarankan sekutu regional utamanya untuk mengurangi korban sipil, namun hal itu secara bersamaan melengkapi Tel Aviv dengan sebagian besar amunisi yang digunakan dalam operasi ini."Personel militer Amerika memainkan peran penting dalam operasi yang dilakukan pasukan Zionis di Gaza, khususnya dalam upaya pengawasan dan pengumpulan intelijen. Dengan memanfaatkan perangkat yang terhubung dengan satelit dan drone pengintai di wilayah tersebut, Amerika Serikat bertujuan melindungi keberadaan rezim palsu tersebut dan mencegah serangan kelompok perlawanan, sehingga menawarkan bantuan besar kepada Zionis dalam mengatasi tantangan regional terhadap pendudukan dan kekejaman mereka di Gaza. Akibatnya, dengan membentuk koalisi maritim di Laut Merah, mereka berupaya melawan serangan Ansarullah terhadap kapal-kapal Zionis dan wilayah-wilayah pendudukan.Selain itu, pemerintah AS telah mengesahkan paket bantuan senilai $14 miliar kepada Israel dalam beberapa pekan terakhir, yang menjadikan Washington setara dengan mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang dan keterlibatan dalam pendudukan Gaza.Selain dukungan militer, Amerika Serikat telah memfasilitasi agresi Zionis dengan memveto empat resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, sehingga semakin menguatkan para pelaku untuk melakukan pembantaian lebih lanjut. Dukungan luas terhadap Zionis telah mendorong seruan dari pemerintah Amerika untuk mengakhiri bantuan tersebut dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.Tangan pemerintahan Biden berlumuran darah rakyat Palestina dan protes serta kecaman dalam negeri di Amerika Serikat sudah menjadi hal biasa. Aksi bakar diri yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang pilot tentara AS di depan kedutaan rezim Zionis telah bergema secara global, dan menjadi protes emosional terhadap peran militer dan pemerintah negara tersebut dalam genosida di Palestina.Sejak awal konflik yang melibatkan rezim Zionis, seluruh jalur komunikasi antara Gaza dan dunia luar untuk mengimpor barang ditutup, sehingga memperburuk blokade di wilayah ini. Perlintasan Rafah telah menghadapi serangan udara sejak tahap awal, dan Mesir menegaskan ketidakmungkinannya mengizinkan transit orang-orang yang terluka atau truk yang mengangkut bantuan internasional ke Gaza melalui pos pemeriksaan ini.Pada saat yang sama, kelaparan yang meluas terjadi akibat kebijakan hukuman kolektif yang diterapkan oleh Zionis terhadap warga Palestina, yang mengakibatkan kematian tragis beberapa anak karena kelaparan. Akibatnya, serangan brutal terhadap sekelompok besar orang di sekitar truk yang mengangkut makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya yang berjumlah sedikit pada minggu lalu telah memicu tekanan global untuk mengakhiri blokade dan membuka kembali jalur tersebut.Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan, dalam insiden penembakan saat membagikan paket makanan dari truk bantuan, sedikitnya 115 orang tewas, dan ratusan lainnya luka-luka. Israel berpendapat bahwa banyak korban tewas karena kepadatan yang berlebihan ketika mencoba mengakses bantuan pangan, dan pasukan militer rezim ini diduga menembaki orang lain karena dianggap melakukan tindakan yang mengancam. Namun pernyataan tersebut gagal meyakinkan komunitas internasional.Oleh karena itu, pemerintah AS berupaya menciptakan ilusi ketidaksepakatan dengan Tel Aviv mengenai bantuan kemanusiaan dengan menggunakan bantuan udara. Strategi ini memungkinkan mereka untuk menangkis tekanan eksternal dan mengaburkan niat sebenarnya untuk mendukung pembukaan kembali penyeberangan Rafah, sambil menunjukkan pengiriman beberapa angkutan udara—yang sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dua juta penduduk Gaza.Dalam konteks ini, Jeremy Konyndyk, kepala Organisasi Pengungsi Internasional, menyatakan kepada BBC, "Sebuah pesawat bisa menjatuhkan setara dengan dua truk, tapi biayanya sepuluh kali lebih mahal. Daripada menjatuhkan makanan dari udara, tekanan yang kuat harus diterapkan kepada pemerintah Israel untuk memfasilitasi bantuan melalui saluran tradisional, sehingga memungkinkan pengiriman bantuan dalam skala yang lebih besar."Organisasi kemanusiaan dan pejabat dari berbagai negara menekankan bahwa cara paling efektif untuk memberikan bantuan adalah dengan membuka penyeberangan perbatasan kepada Israel dan mengizinkan masuknya serta pengiriman bantuan dengan aman melalui konvoi truk.Amerika dan sekutu Arabnya, termasuk Mesir, harus membuka kembali penyeberangan Rafah untuk memudahkan pengiriman bantuan kepada masyarakat Gaza. Dengan dibukanya kembali penyeberangan ini, demonstrasi udara Amerika menjadi tidak diperlukan lagi.Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, hampir seribu truk saat ini mengantri di perbatasan Mesir. Organisasi Penyelamatan Anak Internasional menekankan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain harus memusatkan upaya mereka untuk memastikan pencabutan blokade Gaza oleh Israel. Mereka juga harus berupaya membujuk Israel untuk membuka kembali penyeberangan perbatasan, sehingga aliran bahan bakar, makanan, dan pasokan medis tidak terhalang.Jelas bahwa prioritas utama masyarakat Gaza dalam situasi saat ini adalah mengakhiri perang, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menciptakan peluang untuk rekonstruksi. Penduduk Gaza mendesak pemerintah AS untuk memberikan tekanan pada pemerintahan garis keras Netanyahu dan mengeluarkan resolusi melawan Zionisme di Dewan Keamanan, yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina yang terus-menerus menghadapi bahaya.[IT/AR]