Axios: Gedung Putih Yakin Netanyahu Sengaja ‘Memprovokasi’ AS 

US Ambassador Linda Thomas-Greenfield votes to abstain as the UNSC passes a Gaza ceasefire resolution

IslamTimes - Gedung Putih “bingung” dengan apa yang disebut oleh beberapa pejabat AS sebagai reaksi berlebihan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu terhadap keputusan Washington untuk tidak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, menurut laporan Axios.

Perdana Menteri Zionis Israel telah menciptakan krisis yang dibuat-buat, menurut outlet tersebutDK PBB mengeluarkan resolusi tersebut pada hari Senin (25/3), menuntut gencatan senjata segera antara Zionis Israel dan Hamas dan pembebasan tanpa syarat terhadap sisa sandera Zionis Israel, sambil menyoroti “kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran” bantuan ke Gaza.AS abstain dalam pemungutan suara, sehingga kantor Netanyahu menuduh Washington mundur dari “posisi konsisten” sejak awal perang – dan membatalkan misi tingkat tinggi ke AS menjelang rencana operasi militer Zionis Israel di kota Rafah Gaza selatan.“Semua itu merugikan diri sendiri. Perdana Menteri bisa saja memilih jalan lain – untuk menyelaraskan diri dengan Amerika mengenai arti resolusi ini. Dia memilih untuk tidak melakukannya, tampaknya untuk tujuan politik,” kata salah satu pejabat AS.“Jika Perdana Menteri Netanyahu merasa sangat yakin, mengapa dia tidak menelepon Presiden Biden?” pejabat lain bertanya-tanya.Juru bicara Gedung Putih John Kirby menyebut pembatalan kunjungan delegasi Zionis Israel “mengecewakan” dan mengatakan bahwa Washington “bingung dengan hal ini” karena sikap abstain AS “tidak mewakili perubahan dalam kebijakan kami.”Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller berpendapat bahwa AS tidak menggunakan hak vetonya karena seruan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera konsisten dengan kebijakan Washington, dan mencatat bahwa resolusi tersebut tidak mengikat.Netanyahu dilaporkan menggunakan pemungutan suara di PBB sebagai alasan untuk tidak mengirim delegasi ke Washington karena dia “takut kami akan menawarkan sesuatu yang masuk akal,” klaim pejabat lain yang tidak disebutkan namanya, menurut Axios. “Dia lebih suka bertengkar dengan kami meskipun itu bukan kepentingan Zionis Israel… Ini juga merupakan cara yang lucu untuk memperlakukan mitra yang telah memberikan begitu banyak dukungan kepada Zionis Israel.”Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober, setelah militan tersebut melakukan serangan lintas batas, menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera sedikitnya 250 orang. Lebih dari 30.000 warga Palestina telah terbunuh dalam pemboman dan operasi darat Israel di Gaza sejak saat itu, menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut.Zionis Israel berencana melancarkan serangan darat ke Rafah meskipun ada peringatan internasional mengenai potensi bencana. Lebih dari separuh penduduk Gaza telah melarikan diri untuk berlindung di kota tersebut karena pemboman Zionis Israel yang sedang berlangsung di wilayah lain di wilayah tersebut.[IT/r]