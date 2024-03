'Israel' Menjadi Balistik terhadap Resolusi DK PBB; Membuat AS 'Sangat Kecewa'

Antony Blinken, US Secretary of State

IslamTimes - AS "sangat kecewa" dengan pembatalan jadwal kunjungan delegasi Zionis Israel untuk membahas kekhawatiran tentang kemungkinan serangan terhadap Rafah, Gedung Putih mengumumkan.

Para pejabat Zionis Israel bersikap balistik terhadap resolusi gencatan senjata DK PBB.Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa AS kecewa karena mereka tidak dapat melakukan "percakapan yang tidak menyenangkan" mengenai "alternatif yang ada" selain serangan Rafah.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada hari Senin (25/3) bahwa ia tidak akan mengirim tim ke Washington setelah AS menolak memveto tindakan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, dan malah memilih abstain.Setelah pemungutan suara tersebut, Dewan Keamanan PBB meminta gencatan senjata segera antara pasukan pendudukan Israel dan Perlawanan Palestina, serta pembebasan segera dan tanpa syarat semua tawanan.Resolusi tersebut disponsori oleh sepuluh anggota terpilih badan tersebut, dan 14 anggota dewan lainnya memberikan suara untuk resolusi tersebut.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan bahwa AS "bekerja sepanjang waktu" untuk mendorong "diplomasi di lapangan", dan menambahkan bahwa gencatan senjata hanya dapat berlaku jika gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, membebaskan tawanan pertama.“Mengingat perubahan posisi Amerika, Perdana Menteri Netanyahu memutuskan delegasi tidak akan pergi,” ungkap pernyataan dari kantornya.Pernyataan tersebut menambahkan bahwa kegagalan Washington untuk memveto gagasan tersebut merupakan “kemunduran yang jelas” dari posisi sebelumnya dan akan membahayakan perang di Gaza dan “usaha untuk membebaskan lebih dari 130 tawanan.”Dalam konteks terkait, seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan bahwa AS "bingung" dengan keputusan mendadak Zionis "Israel" pada hari Senin (25/3) untuk menarik diri dari perundingan yang dijadwalkan minggu ini mengenai Gaza dan menganggapnya sebagai reaksi berlebihan terhadap abstain AS dalam pemungutan suara di PBB.Pejabat tersebut mengatakan kepada sekelompok kecil wartawan bahwa ketegangan politik dalam negeri di Zionis “Israel” mungkin bertanggung jawab atas keputusan Netanyahu untuk tidak mengirim delegasi Zionis Israel ke Washington untuk melakukan pembicaraan tersebut.Presiden Joe Biden tidak berencana menelepon Netanyahu mengenai keputusan tersebut dan Netanyahu juga tidak menelepon Biden mengenai hal tersebut sebelumnya, tambah pejabat itu.Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menuduh Netanyahu berusaha mengalihkan perhatian dari perpecahan dalam koalisinya mengenai rancangan undang-undang wajib militer dengan mengorbankan hubungan dengan AS.“Ini adalah sikap tidak bertanggung jawab yang mengejutkan dari seorang perdana menteri yang telah kehilangan tanggung jawabnya,” komentar Lapid pada X.Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant dari AS mengatakan, “Kami tidak memiliki hak moral untuk menghentikan perang di Gaza sampai kami mengembalikan semua sandera ke rumah mereka. Jika kita tidak mencapai kemenangan yang jelas dan mutlak di Gaza, maka hal ini akan semakin mendekatkan perang di wilayah utara.”Namun, Amerika Serikat pada Senin mengatakan pihaknya akan mencari cara untuk memperingatkan Zionis “Israel” terhadap serangan terhadap Rafah, setelah delegasi yang membahas kekhawatiran AS dibatalkan.[IT/r]