Trump Mengecam Kebijakan Biden, Mendesak Israel untuk Tidak Membagikan Rekaman Perang Gaza

Former US President Donald Trump and Israel PM Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Mantan Presiden AS tersebut mengatakan Zionis “Israel” harus “melakukan apa yang perlu dilakukan” dalam perangnya di Gaza namun tanpa merilis rekaman dan mengizinkan orang untuk melihatnya.

Mantan Presiden AS Donald Trump memuji keputusan Zionis “Israel” untuk melancarkan perang terhadap Gaza dan menganggapnya “dibenarkan” namun memperingatkan bahwa entitas pendudukan tidak boleh merilis gambar pemboman mereka terhadap Jalur Gaza karena hal itu mengarah pada publisitas negatif, yang, pada gilirannya, akan berdampak buruk pada Zionis Israel, pada gilirannya, menyebabkan entitas tersebut "kehilangan banyak dukungan dunia".Dalam sebuah wawancara untuk surat kabar Zionis Israel Hayom, Trump, yang saat ini menjadi kandidat utama dalam pemilihan presiden AS tahun 2024, mengecam Presiden Joe Biden dan menyalahkannya atas Operasi Badai Al-Aqsa, dengan menyebut kebijakan luar negerinya yang "kebodohan" dan "buruk", terutama di wilayah tersebut, dan kurangnya rasa hormat Hamas terhadapnya.Kebijakan luar negerinya selama 50 tahun sangat buruk. Mereka [Perlawanan] melihatnya sebagai presiden yang lemah dan tidak efektif, dan mereka melancarkan serangan yang tidak akan pernah mereka lakukan. telah saya buat, dan mereka tidak akan menyerang mereka [Zionis "Israel"] jika saya ada di sana," klaim Trump."Biden adalah presiden yang tidak kompeten, presiden terburuk yang pernah dimiliki AS. Dia adalah presiden terburuk yang pernah dimiliki negara kita," tambahnya.Selesaikan pekerjaanSejak hari pertama genosida yang sedang berlangsung, Zionis “Israel” mengumumkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk “menghilangkan” Perlawanan dan memastikan bahwa tidak ada pihak Perlawanan yang akan menjadi bagian dari pemerintahan masa depan di Gaza.Namun ketika perang di Jalur Gaza mendekati angka 6 bulan yang menewaskan lebih dari 32.000 orang – lebih dari 70% adalah anak-anak dan perempuan – para pejabat tinggi militer dan politik Zionis Israel dan AS mulai meragukan bahwa misi ini dapat dicapai. Namun, Washington tetap mendukung tujuan tersebut.Meskipun mantan Presiden tersebut mendukung tujuan ini, dia mengatakan bahwa Zionis “Israel” telah melakukan kesalahan besar dan perlu segera mengakhiri perang karena “kehilangan sebagian besar wilayahnya” karena terus membom Gaza tanpa henti.[IT/r]