Dunia Bereaksi terhadap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza yang Dikeluarkan Dewan Keamanan

World reacts to Security Council's Gaza ceasefire resolution

IslamTimes - Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (25/3) menyerukan gencatan senjata segera di Gaza lima bulan setelah perang Zionis Israel di Jalur Gaza.

Bagaimana reaksi dunia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza?Berikut adalah beberapa reaksi terhadap resolusi untuk menghentikan pertikaian selama bulan suci Ramadhan dengan tujuan untuk mencapai gencatan senjata yang “langgeng”, yang jarang mendapat tepuk tangan di Dewan Keamanan:Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan penerapan gencatan senjata segera setelah Zionis “Israel” menyuarakan kemarahan atas resolusi tersebut.“Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulis Guterres di X.Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan mengatakan pihaknya siap untuk merundingkan pembebasan tawanan sebagai imbalan atas tahanan Palestina.“Kami juga menegaskan kesiapan kami untuk segera terlibat dalam proses pertukaran tahanan yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua sisi,” tambah kelompok Perlawanan Palestina.Kantor Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemungutan suara di PBB "merugikan upaya perang dan upaya untuk membebaskan para korban penculikan."“Ini memberi Hamas harapan bahwa tekanan internasional akan memungkinkan mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan korban penculikan kami,” kata pernyataan itu. Mereka juga membidik sikap abstain AS, dan menyebutnya sebagai “kemunduran yang jelas” dari posisi sebelumnya.Netanyahu mengumumkan pada hari Senin (25/3) bahwa dia tidak akan mengirim tim ke Washington setelah AS menolak untuk memveto resolusi tersebut.Hussein al-Sheikh, menteri urusan sipil Otoritas Palestina memuji resolusi tersebut dalam sebuah postingan di X.“Kami menyerukan penghentian permanen perang kriminal ini dan penarikan segera Zionis Israel dari Jalur Gaza,” tulisnya.Setelah pemungutan suara tersebut, Amerika Serikat mengatakan gencatan senjata “hanya” dapat dilaksanakan ketika Hamas mulai melepaskan tawanan yang masih mereka pegang.“Gencatan senjata dapat segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.Setelah Amerika Serikat memveto rancangan undang-undang sebelumnya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan AS untuk abstain dalam pemungutan suara hari Senin tidak mewakili “pergeseran dalam kebijakan kami”.Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan keputusan itu “diambil terlambat”.“Pelajarannya sekarang adalah menerapkan keputusan di lapangan, menghentikan operasi militer dan agresi Zionis Israel dengan segera dan sepenuhnya,” tambahnya.Para pejabat tinggi Uni Eropa menyambut baik resolusi tersebut, menyerukan gencatan senjata dan pembebasan semua tawanan tanpa syarat.“Implementasi resolusi ini sangat penting untuk melindungi seluruh warga sipil,” tulis Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di X.Resolusi tersebut “mewakili langkah pertama yang penting dan perlu untuk menghentikan pertumpahan darah,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan kepada PBB.Riyadh menekankan bahwa komunitas internasional harus “memikul tanggung jawabnya” untuk menghentikan agresi Zionis Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza, dan menekankan perlunya mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menganggap bahwa resolusi Dewan Keamanan adalah sebuah langkah positif namun tidak cukup, dan menekankan bahwa langkah yang paling penting adalah menerapkan resolusi tersebut secara komprehensif, menghentikan agresi Zionis Israel secara berkelanjutan, dan mengakhiri blokade yang dilakukan Zionis Israel terhadap wilayah Jalur Gaza.Perwakilan Perancis di PBB menyerukan gencatan senjata yang berkelanjutan antara Zionis "Israel" dan Perlawanan Palestina setelah bulan Ramadhan yang sedang berlangsung.“Krisis ini belum berakhir,” kata Nicolas de Riviere. “Setelah Ramadhan, yang berakhir dalam dua minggu, gencatan senjata permanen harus dilakukan.”Menteri Luar Negeri Bagdad Fuad Hussein memuji resolusi tersebut dalam sebuah pernyataan dan menekankan “pentingnya para pihak untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional.”Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan harapannya bahwa PBB dan komunitas internasional akan “mengambil tindakan untuk menjaga solusi dua negara dan memastikan pembentukan negara Palestina yang otonom dan berdaulat.”Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati memuji “tahap pertama dalam proses mengakhiri agresi Zionis Israel terhadap Jalur Gaza.”Ia juga menyerukan solusi politik "untuk mengakhiri konflik dan memberikan hak-hak mereka kepada warga Palestina."Qatar mengatakan mereka berharap resolusi tersebut “mewakili sebuah langkah menuju penghentian permanen pertempuran di Jalur Gaza.”Doha telah terlibat dalam mediasi selama berminggu-minggu antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor menyambut baik resolusi tersebut melalui radio publik namun menekankan bahwa "keputusan ada di tangan Dewan Keamanan."Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan langkah selanjutnya adalah “menghentikan kekerasan, membebaskan para sandera, segera mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menemukan solusi jangka panjang.”Turki menyebut resolusi tersebut dan kemungkinan kembalinya akses kemanusiaan ke Gaza sebagai “langkah positif.”“Kami berharap Israel akan mematuhi persyaratan resolusi ini tanpa penundaan,” tulis juru bicara urusan luar negeri Turki Oncu Keceli di X.“Saya mengundang negara-negara di dunia jika Zionis Israel melanggar gencatan senjata ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara ini,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro di X.[IT/r]