Laporan: AS dan Jerman Memberi 'Israel' 99% Senjata

IslamTimes - Enam puluh sembilan persen akuisisi senjata Zionis “Israel” pada tahun 2023 berasal dari perusahaan-perusahaan AS, 30% berasal dari Jerman, dan 0,9% dari Italia, menurut studi tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan pada bulan Maret. Zionis Israel sedang mencari pemasok senjata baru, di tengah meningkatnya kecaman dari AS.



Laporan tersebut merinci bahwa “pada akhir tahun 2023, AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom dan rudal berpemandu ke Zionis Israel.”



“Pada akhir tahun 2023, pengiriman senjata besar yang tertunda ke Zionis Israel termasuk 61 pesawat tempur dari AS dan 4 kapal selam dari Jerman,” menurut laporan itu.



Menurut SIPRI, AS telah menjual pesawat tempur kepada pendudukan dalam beberapa dekade terakhir, sehingga memungkinkan IOF untuk menyerang gerakan Perlawanan Palestina dan Perlawanan Lebanon – Hizbullah.



The Times of Israel melaporkan bahwa “semua pesawat berawak Angkatan Udara Zionis Israel saat ini adalah buatan Amerika, kecuali satu helikopter yang dibuat oleh Airbus Helicopters Perancis,” dan menambahkan bahwa pendudukan bergantung pada negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Belanda memasok banyak komponen pesawat tempur, kapal perang, dan kapal selamnya.



Menurut sebuah penelitian yang dirilis pada bulan Februari oleh Kampanye Melawan Perdagangan Senjata, “15% dari setiap F35 yang digunakan Zionis Israel untuk membombardir Gaza dibuat oleh industri Inggris.”



Pada tanggal 1 Maret, lebih dari 200 Anggota Parlemen dari 12 negara berjanji untuk melobi pemerintah mereka agar melarang penjualan senjata ke Zionis "Israel", dan menegaskan bahwa mereka menolak untuk terlibat dalam apa yang mereka anggap sebagai "pelanggaran berat Israel terhadap hukum internasional" selama konflik tersebut. agresi baru-baru ini di Gaza, di mana pembunuhan lebih dari 30.000 warga Palestina telah memicu kemarahan publik.



Surat ini, yang dikoordinasikan oleh Progressive International, dipandang sebagai langkah praktis untuk memperbesar ketidakpuasan publik dan membawanya langsung ke diskusi parlemen, mengingat seruan sebelumnya untuk segera melakukan gencatan senjata tanpa syarat telah diabaikan atau ditolak oleh pemerintah Barat, terutama Amerika Serikat.



Pada tanggal 12 Februari, pengadilan banding memerintahkan pemerintah Belanda untuk menangguhkan ekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Zionis "Israel", dengan alasan adanya bahaya pelanggaran hukum internasional yang signifikan.



Spanyol melarang semua pasokan senjata ke Zionis “Israel” bulan lalu dan Kanada baru-baru ini mengumumkan penangguhan pengiriman senjata ke Zionis “Israel” sebagai tanggapan terhadap perang yang terus berlanjut di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan 32.414 warga Palestina dan menyebabkan 74.787 orang terluka.[IT/r]