Blinken ke Gallant: AS Menentang Operasi Darat Besar-besaran di Rafah

US Secretary of State Antony Blinken

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada menteri keamanan pendudukan Zionis Israel bahwa Washington prihatin terhadap kesejahteraan 1,4 juta warga Palestina di Rafah, Gaza.

Setelah Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu membatalkan perjalanan delegasi Zionis Israel ke AS untuk membahas kekhawatiran Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan penolakan AS terhadap operasi darat besar-besaran di Rafah selama pembicaraan dengan menteri keamanan pendudukan Zionis Israel Yoav Gallant sebelumnya pada hari Senin (25/3).Dalam pertemuannya dengan Gallant di Washington, Blinken menegaskan kembali “penentangan AS terhadap operasi darat besar-besaran di Rafah,” menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.Miller menyatakan bahwa tindakan seperti itu “akan semakin membahayakan kesejahteraan lebih dari 1,4 juta warga sipil Palestina yang berlindung di sana,” dan menambahkan bahwa Blinken “menggarisbawahi bahwa ada alternatif selain invasi darat besar-besaran yang akan lebih menjamin keamanan Israel dan melindungi warga sipil Palestina.”Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa kedua pejabat tersebut juga "membahas perlunya segera meningkatkan dan mempertahankan bantuan kemanusiaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan warga sipil di Gaza."[IT/r]