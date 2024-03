AS Ingin Perang di Gaza Berlanjut, Perselisihan Biden-Netanyahu 'Teater'

Resistance fighter of Hamas al Qassam

IslamTimes - Wakil ketua gerakan Perlawanan Jihad Islam mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa hubungan AS-Zionis Israel bersifat strategis dan melampaui hubungan antara Biden dan Netanyahu.

Wawancara khusus dengan Mohammad al-Hindi, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam di Palestina, memberikan gambaran mengenai situasi dan negosiasi Palestina, serta dampak dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza.Berbicara kepada Al Mayadeen, al-Hindi menegaskan pada hari Selasa (26/3) bahwa, meskipun resolusi tersebut mencerminkan isolasi yang dialami Zionis “Israel” di seluruh dunia, namun secara praktis resolusi tersebut tidak akan mengubah keadaan apa pun.Dia menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan entitas pendudukan Zionis Israel adalah sekutu, dan perbedaan pendapat mereka bersifat taktis dan bukan strategis. Ia menegaskan, hubungan mereka lebih luas dan strategis dibandingkan hubungan Biden dan Netanyahu.Mengenai pertikaian publik baru-baru ini antara AS dan Zionis Israel, ia menggambarkannya sebagai hal yang bersifat teatrikal dan menambahkan bahwa hal tersebut pada akhirnya menguntungkan Netanyahu, yang berusaha menampilkan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang menentang pemerintahan Biden. Al-Hindi menjelaskan bahwa keputusan lembaga internasional dilaksanakan ketika mereka melayani kepentingan AS, dan saat ini Washington tidak cenderung mengaktifkannya.“Semua langkah Zionis Israel hanya bersifat teatrikal, dan perselisihan publik berpihak pada Netanyahu, yang mencoba mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang menentang pemerintahan #Biden.”AS ingin perang di Gaza terus berlanjutWakil ketua PIJ menyatakan bahwa Zionis "Israel" menunda perundingan. Dia menekankan bahwa tindakan Zionis “Israel” salah arah, meskipun terdapat tuntutan yang jelas dan spesifik dari Perlawanan, yang telah menunjukkan fleksibilitas dalam negosiasi. “Namun, Netanyahu menghalangi seluruh proses,” tegasnya.Dia menambahkan bahwa para tawanan Zionis Israel adalah kartu kemenangan di tangan Perlawanan, dan “Israel” ingin memulihkan mereka dengan harga yang murah. Dia menegaskan bahwa Israel telah gagal mendapatkan satu pun tawanan melalui cara militer, meskipun ada klaim dari Netanyahu, yang terus-menerus berbicara tentang mencapai "kemenangan yang menentukan".“Tawanan Israel adalah kartu kemenangan di tangan Perlawanan, dan Zionis Israel ingin memulihkan para tahanan dengan harga murah.”Al-Hindi juga menegaskan bahwa prioritas Netanyahu dan pemerintahannya adalah melanjutkan perang, bukan tawanan.“Perlawanan mengaktifkan alat tekanan untuk mencapai hasil terbaik dalam perundingan,” tegasnya, menekankan bahwa Perlawanan telah memprioritaskan meringankan rakyat Palestina dan menghentikan agresi dan bahwa mereka “tidak akan menyerahkan rakyat [nya] ke dalam gencatan senjata [yang akan mengizinkan] Netanyahu kemudian kembali melakukan kejahatannya."Mengenai peran Washington dalam perang di Gaza, al-Hindi mengatakan bahwa "AS menutup-nutupi untuk memastikan bahwa perang terus berlanjut, Perlawanan di Palestina tercabut, dan gerakan Perlawanan di wilayah tersebut dilemahkan."[IT/r]