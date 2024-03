Netanyahu Menjelaskan Mengapa Dia Menentang Washington

Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Zionis Israel membatalkan rencana kunjungan delegasi tingkat tinggi ke AS sebagai pesan kepada Hamas, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (27/3).

Tidak mengirimkan delegasi ke AS adalah “pesan kepada Hamas,” kata perdana menteri Zionis IsraelPenghinaan ini terjadi setelah Washington menolak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza pada hari Senin. Bertemu di Yerusalem dengan Senator AS Rick Scott, seorang Republikan Florida, Netanyahu menjelaskan alasannya.“Saya pikir keputusan AS di Dewan Keamanan adalah langkah yang sangat, sangat buruk,” kata perdana menteri Zionis Israel. “Bagian terburuknya… adalah hal ini mendorong Hamas untuk mengambil tindakan keras dan percaya bahwa tekanan internasional akan mencegah Zionis Israel membebaskan para sandera dan menghancurkan Hamas.”Keputusan tidak mengirimkan delegasi ke Washington merupakan pesan kepada kelompok militan Palestina, jelasnya.“Ini merupakan pesan pertama dan terutama kepada Hamas: ‘Jangan bertaruh pada tekanan ini, ini tidak akan berhasil’. Saya berharap mereka mendapat pesannya,” kata Netanyahu. Kantornya juga mengunggah video ucapannya di media sosial.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu hari ini, di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem, dengan Senator AS Rick Scott dan mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Yerusalem dan atas dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Negara Zionis Israel, khususnya saat ini. pic.twitter.com/6fWOooHMjq— Perdana Menteri Zionis Israel (@IsraeliPM) 27 Maret 2024Delegasi tersebut seharusnya membahas rencana operasi militer Zionis Israel terhadap Rafah, sebuah kota di selatan Gaza. Gedung Putih secara terbuka mendesak Zionis Israel agar tidak melakukan serangan tersebut, dengan alasan bahwa hal ini akan memperburuk situasi warga sipil Palestina yang menjadi pengungsi.Departemen Luar Negeri AS menyebut keputusan Netanyahu “mengejutkan dan disayangkan,” sementara Gedung Putih menggambarkannya sebagai “mengecewakan.” AS “bingung” dengan penolakan tersebut karena sikap abstain di Dewan Keamanan “tidak mewakili perubahan dalam kebijakan kami,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan.Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Axios bahwa tindakan Netanyahu “merugikan diri sendiri” dan dia seharusnya menelepon Presiden Joe Biden.Netanyahu sangat marah pekan lalu ketika Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat dari New York, menyerukan pemilu baru di Israel dan berpendapat bahwa perdana menteri “sayap kanan” tersebut adalah pihak yang harus disalahkan atas konflik saat ini seperti halnya Hamas.Zionis Israel menyatakan perang terhadap kelompok Palestina yang berbasis di Gaza setelah tanggal 7 Oktober, ketika serangkaian serangan Hamas mengakibatkan kematian sekitar 1.200 warga Zionis Israel, sementara 240 lainnya ditawan. Sejak itu, lebih dari 32.000 warga Palestina telah tewas dalam operasi militer Zionis Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Pelapor Dewan Hak Asasi Manusia PBB Francesca Albanese menuduh Zionis Israel melakukan “genosida” di daerah kantong tersebut.[IT/r]