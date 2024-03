Netanyahu Mengirim Delegasi ke Gedung Putih untuk Membicarakan Serangan Rafah

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Kantor Netanyahu setuju untuk mengirim pejabat Zionis Israel ke Washington untuk membahas potensi serangan terhadap Rafah, membatalkan pembatalan kunjungan mereka sebelumnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengirim dua pejabat senior Zionis Israel ke Washington secepatnya minggu depan untuk melakukan pembicaraan mengenai potensi serangan terhadap Rafah, menurut empat pejabat AS dan Zionis Israel yang berbicara dengan Axios.Menurut laporan Axios, keputusan Netanyahu untuk mengirim pejabat yang sama ke Washington menandai perubahan yang signifikan, mengingat baru pada hari Senin (25/3), ia membatalkan perjalanan mereka sebagai protes atas kegagalan AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata di negara tersebut. Gaza dan pembebasan tawanan yang ditahan oleh Hamas. Meski begitu, dampak dari pembatalan perjalanan tersebut dan kebuntuan negosiasi semakin memperburuk hubungan antara Netanyahu dan pemerintahan Biden.“Kantor Perdana Menteri telah setuju untuk menjadwalkan ulang pertemuan yang didedikasikan untuk Rafah,” kata sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Rabu (27/3), dan menambahkan bahwa diskusi tentang Rafah adalah hal yang “mendesak.”Menurut seorang pejabat AS yang berbicara kepada Axios, pembatalan perjalanan tersebut dan retorika yang menyertainya dianggap sebagai “drama yang tidak perlu di pihak Netanyahu.” Seorang pejabat senior Zionis Israel setuju dan mengatakan, "Bibi melakukan kesalahan."Sebelumnya pada hari Selasa (26/3), juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan bahwa AS tidak dapat memverifikasi laporan media yang menunjukkan bahwa Netanyahu berusaha untuk menjadwal ulang kunjungan delegasi Israel ke Washington yang dibatalkan untuk minggu depan.Hal ini terjadi setelah Netanyahu mengumumkan pada tanggal 25 Maret bahwa ia telah membatalkan perjalanan delegasi Zionis Israel ke Washington setelah AS menolak untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.Sebelum berangkat ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Gallant menekankan pentingnya mencapai konsensus mengenai masalah ini, dengan menyatakan bahwa hal ini penting untuk efektivitas dan kelanjutan operasi tentara Zionis Israel. Dia mendesak agar dicapai kompromi mengenai masalah ini.“Selasa mendatang, proposal keputusan mengenai masalah rekrutmen akan diajukan ke pemerintah oleh perdana menteri, atas inisiatifnya,” tegasnya. “Posisi saya tidak berubah. Saya tidak akan ikut serta dalam proposal apa pun yang tidak disetujui oleh semua faksi koalisi – dan di bawah kepemimpinan saya, sistem keamanan tidak akan mengajukan proposal tersebut untuk dijadikan undang-undang.”[IT/r]