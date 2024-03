NYT: AS Tidak Membagikan Intelijen Penuh Mengenai Serangan Teror Moskow 

CIA headquarters in Langley, Virginia

IslamTimes - “Hubungan permusuhan” Washington dengan Rusia menghalangi pengungkapan penuh atas apa yang mereka ketahui, kata beberapa sumber kepada surat kabar tersebut

Kurangnya kepercayaan antara AS dan Rusia menghalangi Washington untuk membagikan semua informasi intelijen yang mereka miliki tentang serangan teroris yang akan terjadi di Moskow, demikian klaim New York Times.Empat pria bersenjata melakukan salah satu pembantaian paling berdarah dalam sejarah Rusia pada Jumat (22/3) lalu, ketika mereka mengamuk di sebuah tempat konser besar di luar ibu kota sebelum membakar gedung tersebut. Lebih dari 140 orang tewas dalam serangan itu.Sebelumnya pada bulan Maret, Kedutaan Besar AS di Moskow mengeluarkan peringatan kepada warga Amerika mengenai kemungkinan serangan. Secara terpisah, pesan non-publik dikirimkan ke pejabat keamanan Rusia. Aleksandr Bortnikov, kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), menggambarkan hal ini sebagai “sifat umum,” ketika ia memberikan informasi terbaru kepada publik tentang penyelidikan tersebut pada hari Selasa (26/3).“Hubungan yang bermusuhan antara Washington dan Moskow menghalangi para pejabat AS untuk berbagi informasi apa pun tentang plot tersebut selain yang diperlukan,” kata Times. Pihak Amerika konon menyembunyikan informasi “karena takut pihak berwenang Rusia akan mengetahui sumber atau metode intelijen mereka,” katanya.Dalam peringatan publik pada tanggal 7 Maret, kedutaan mengatakan ancaman tersebut akut selama 48 jam ke depan. Surat kabar itu mengatakan “tidak jelas apakah intelijen AS salah mengira waktu serangan atau para ekstremis menunda rencana mereka karena melihat peningkatan keamanan.”Presiden Vladimir Putin menggambarkan para pelakunya sebagai kelompok Islam radikal, setelah mereka ditangkap di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Mereka diduga direkrut melalui obrolan online yang dioperasikan atas nama ISIS-K, sebuah cabang dari organisasi teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) yang berbasis di Afghanistan.Washington telah menyalahkan pembunuhan massal tersebut pada ISIS-K, yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun, para pejabat Rusia berpendapat bahwa ada pihak lain, seperti badan intelijen Ukraina, yang mungkin mendalangi rencana tersebut.Beberapa outlet berita Rusia menyatakan bahwa para teroris awalnya merencanakan serangan sebelumnya di Balai Kota Crocus. Pada tanggal 10 Maret, tempat tersebut mengadakan konser oleh artis Shaman, yang diberi label “pro-Putin” oleh para pengkritik pemimpin Rusia tersebut karena lirik nasionalis di beberapa lagunya.Salah satu pelaku tampaknya difoto di lokasi tersebut pada tanggal 7 Maret, menurut gambar yang dipublikasikan di media Rusia. Keamanan dilaporkan ditingkatkan di gedung konser pada hari-hari setelah peringatan Amerika.[IT/r]