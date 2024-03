Bloomberg: Washington Beralih ke Ankara untuk Meningkatkan Produksi Bahan Peledak 

US President Joe Biden and Turkish President Recep Tayyip Erdogan

IslamTimes - Amerika berencana meningkatkan pembelian bahan peledak tingkat militer dari Türki untuk meningkatkan produksi peluru artileri, setelah persediaannya terkuras akibat konflik Ukraina, Bloomberg melaporkan pada hari Rabu (27/3).

Berbeda dengan UE, AS bersedia membeli bahan peledak Turki untuk mempersenjatai Ukraina, lapor outlet tersebutNegara-negara Barat sedang berjuang untuk memasok amunisi yang cukup ke Kiev untuk mempertahankan perjuangannya melawan Rusia. Lonjakan permintaan komponen senjata secara global telah melemahkan upaya Amerika dan sekutunya untuk memproduksi lebih banyak peluru artileri untuk Ukraina.AS sudah mengandalkan Türki untuk mengisi kembali persediaan amunisi dan bermaksud membeli propelan trinitrotoluene dan nitroguanidine buatan Turki untuk melaksanakan rencananya untuk manufaktur pertahanan dalam negeri, kata Bloomberg yang mengutip pejabat yang tidak mau disebutkan namanya.Media tersebut membandingkan pendekatan AS dengan pendekatan UE. Anggota blok Eropa “menahan penggunaan dana untuk pembelian dari Türkiye karena adanya penolakan dari Perancis, Yunani dan Siprus,” kata laporan itu. Kebijakan tersebut tidak berubah meskipun negara-negara anggotanya terlambat memenuhi janji mereka untuk mengirimkan satu juta peluru 155mm ke Ukraina pada bulan Maret.AS mempunyai perselisihan tersendiri dengan Ankara, termasuk mengenai pembelian sistem pertahanan udara jarak jauh Rusia, yang mendorong Presiden AS saat itu Donald Trump untuk mengeluarkan negara tersebut dari program jet tempur F-35.Kemitraan mengenai peluru artileri “akan dibangun” berdasarkan hubungan yang mencair baru-baru ini, menurut Bloomberg. Setelah Ankara menyetujui Swedia untuk bergabung dengan NATO, Washington pada bulan Januari mengizinkan pembelian jet tempur F-16 dan peralatan peningkatan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Türki. Upaya terakhir untuk menghentikan kesepakatan senilai $23 miliar di Kongres AS, di mana Senator Rand Paul berpendapat bahwa hal itu akan menambah keberanian “perilaku buruk” Turki, gagal pada akhir Februari.Victoria Nuland, mantan diplomat senior AS yang telah menjabat portofolio Ukraina di Departemen Luar Negeri selama bertahun-tahun, mengatakan kepada CNN Türk pada bulan Januari bahwa Washington akan “dengan senang hati menyambut Türki kembali ke dalam keluarga F-35,” dengan syarat bahwa masalah sistem senjata Rusia telah “terselesaikan” dan tidak akan terjadi lagi.Moskow menganggap konflik Ukraina sebagai perang proksi yang dipimpin AS melawan Rusia. Ia juga mengatakan bahwa sumbangan senjata Barat hanya akan memperpanjang permusuhan tanpa mengubah hasilnya. Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa, Türki menolak memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia.[IT/r]