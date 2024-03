Sepatu Militer Buatan Indonesia Diminati Arab Saudi

Islam Times - Produk sepatu militer produksi Parabellum Tactical Gear (PTG) asal Indonesia diminati oleh perusahaan importir Arab Saudi, yakni Wadina yang bergerak dalam bidang pengadaan peralatan militer.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz menyebutkan Wadina sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi untuk menyuplai sepatu militer. Tingginya permintaan sepatu militer di sana membuat Wadina tertarik bermitra dengan PTG.“Pemerintah Arab Saudi memang membatasi impor produk-produk militer dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan kebijakan Arab Saudi yang lebih mengembangkan produk dalam negeri. Namun, kondisi saat ini membuka peluang Indonesia untuk jadi supplier,” kata Aziz.Sementara itu, Atase Perdagangan Riyadh Gunawan menilai penjajakan bisnis tersebut dapat meningkatkan peluang ekspor nonmigas Indonesia ke Timur Tengah. Kerja sama ekspor-impor produk militer ini akan membuka potensi untuk komoditas lain.“Sebelumnya, militer Arab Saudi juga telah menggunakan produk tekstil produksi Sritex dari Solo, Indonesia. Tentunya, potensi kerja sama untuk produk sepatu militer ini dapat meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke Timur Tengah,” ujarnya.Berdasarkan data Statistik Perdagangan, ekspor produk sepatu Indonesia ke Arab Saudi pada periode 2020–2022 mengalami peningkatan. Pada 2022, tercatat ekspor sepatu Indonesia mencapai 46,89 juta dolar AS, naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 23,99 juta dolar AS.Secara keseluruhan, ekspor sepatu buatan Indonesia ke seluruh dunia juga mengalami peningkatan. Pada periode yang sama, yaitu tahun 2022 sebesar 7,74 miliar dolar AS, tahun 2021 sebesar 5,19 miliar dolar AS, dan tahun 2020 sebesar 4,80 miliar dolar AS.Selain Indonesia, negara-negara pemasok sepatu terbesar ke Arab Saudi tahun 2022 adalah Tiongkok sebesar 588,3 juta dolar AS, Vietnam sebesar 132,9 juta dolar AS, Italia sebesar 88,89 juta dolar AS, dan India sebesar 48,49 juta dolar AS.Sebagai informasi, PTG telah memproduksi berbagai perlengkapan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 2013. Produk alas kaki menjadi salah satu prioritasnya. Tak hanya sepatu, produk PTG lainnya juga banyak diekspor ke berbagai negara.