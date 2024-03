WaPo: AS Diam-diam Mengirimkan Lebih Banyak Bom ke Israel 

MK-84 2000-pound bombs

IslamTimes - Amerika Serikat telah menandatangani transfer bom dan pesawat senilai miliaran dolar ke Zionis Israel, meskipun secara terbuka menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan serangan darat Zionis Israel ke kota Rafah yang padat penduduk di Gaza, Washington Post melaporkan pada hari Jumat (29/3).

Washington mengobarkan perang di Gaza dengan pasokan senjata baru meskipun ada keretakan dengan Yerusalem BaratSekitar 1.800 bom MK84 seberat 2.000 pon dan 500 bom MK82 seberat 500 pon termasuk di antara persenjataan yang diserahkan, kata pejabat Pentagon dan Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar tersebut. Selain itu, Departemen Luar Negeri dilaporkan mengizinkan transfer 25 pesawat dan mesin F-35A senilai sekitar $2,5 miliar. Transfer tersebut awalnya telah disetujui oleh Kongres beberapa tahun yang lalu sebagai bagian dari bantuan militer tahunan senilai $3 miliar+ kepada sekutu lama tersebut, sehingga tidak memerlukan pemberitahuan baru.Penggunaan bom yang dipasok AS menambah melonjaknya jumlah korban tewas di Gaza, yang pada akhir Maret mencapai 32.000 jiwa, menurut angka terbaru yang diberikan oleh pejabat kesehatan Palestina.Yerusalem Barat berusaha untuk sepenuhnya melenyapkan kelompok militan Palestina Hamas, yang melancarkan serangan dari daerah kantong tersebut ke Israel selatan pada Oktober lalu, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang.Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) diduga menggunakan penghancur bunker seberat 2.000 pon dalam serangan di kamp pengungsi Jabalia di Gaza dan di sekitar kamp pengungsi Al-Shati tahun lalu. Pemboman di Jabalia sendiri diyakini telah memakan korban jiwa lebih dari 100 orang, yang kemudian disebut oleh PBB sebagai “serangan tidak proporsional yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.”Washington menegaskan bahwa Zionis Israel telah memberikan “jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan” kepada AS bahwa bantuan militer apa pun yang diberikan telah digunakan sesuai dengan hukum internasional. “Kami belum menemukan adanya pelanggaran,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada pers pada hari Senin (25/3).Namun, keretakan antara Washington dan negara Yahudi tersebut menjadi semakin nyata minggu ini, ketika AS mengizinkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera disahkan di Dewan Keamanan PBB, alih-alih memveto resolusi tersebut. Sebagai tanggapan, Zionis Israel membatalkan rencana kunjungan delegasi tingkat tinggi ke AS.Delegasi tersebut seharusnya membahas rencana operasi militer Zionis Israel terhadap Rafah, sebuah kota di selatan Gaza di mana lebih dari 1,4 juta penduduk daerah kantong tersebut saat ini mengungsi. PBB telah memperingatkan bahwa serangan tersebut akan mengakibatkan banyak korban jiwa, dan bahkan Gedung Putih telah secara terbuka mendesak Zionis Israel agar tidak melakukan serangan tersebut.Zionis Israel “tidak punya pilihan” selain mengirim pasukan ke kota Palestina yang penuh sesak itu, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada anggota parlemen AS pada hari Rabu, seraya menegaskan bahwa sisa benteng Hamas harus dihilangkan sepenuhnya.[IT/r]