Di Balik Kunjungan Pemimpin Perlawanan Palestina ke Teheran

Islam Times - Kurang dari 24 jam setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, Teheran untuk kedua kalinya sejak dimulainya perang Israel di Gaza menjadi tuan rumah bagi delegasi Palestina yang dipimpin oleh kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan kepala Jihad Islam Ziyad al-Nakhalah pada hari Selasa.

Setibanya di sana, Haniyeh bertemu dengan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan kemudian mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Iran Sayyed Ali Khamenei sebagai bagian terpenting dari kunjungannya ke Teheran.Dalam pertemuan persahabatan ini, pemimpin tersebut memuji perlawanan “unik” rakyat dan kekuatan perlawanan di Gaza, dan menambahkan bahwa perang ini telah menjadikan perjuangan Palestina sebagai isu utama dunia. Beliau menjelaskan bahwa menarik perhatian dunia dan masyarakat Muslim, khususnya dunia Arab, untuk mendukung Palestina pada umumnya dan Gaza pada khususnya adalah hal yang penting, dan menyatakan bahwa "langkah-langkah media terhadap perlawanan Palestina sejauh ini sangat baik dan lebih unggul dari rezim Israel dan mereka perlu berbuat lebih banyak."Dalam pertemuan ini, Ismail Haniyeh meyakinkan Pemimpin bahwa Palestina tidak akan membiarkan Israel “mencapai sedikit pun tujuannya.”Dalam pertemuannya dengan Amir-Abdollahian, Haniyeh menyebutkan bahwa Israel memiliki tiga tujuan dasar, yaitu penghancuran Hamas dan perlawanan, pembebasan para tahanan Zionis, dan relokasi masyarakat Jalur Gaza ke gurun Sinai, yang benar-benar berarti perubahan realitas politik, keamanan dan demografi Jalur Gaza. Untuk mencapai tujuannya, Zionis melakukan berbagai tindakan dan kejahatan yang brutal, termasuk pembunuhan massal terhadap warga negara, perempuan dan anak-anak, penghancuran yang luas dan terorganisir, pengepungan militer total, dan membuat rakyat Gaza kelaparan, yang menyebabkan 100.000 orang tewas, terluka, hilang dan cacat. Serangan tersebut juga menghancurkan 60 persen wilayah Gaza dan menyebabkan 1,5 juta orang mengungsi.“Tetapi kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa musuh telah gagal mewujudkan tujuan yang telah mereka nyatakan meskipun ada banyak kejahatan yang dilakukan, dan sekarang tanda-tanda kekalahan musuh di tingkat politik, lapangan, dan internasional muncul satu demi satu,” katanya.Bagian penting lainnya dari kunjungan delegasi Palestina adalah pertemuan al-Nakhalah dengan Pemimpin pada hari Kamis.“Apa yang terjadi di Gaza saat ini sebenarnya adalah pengulangan insiden Karbala, dan terlepas dari segala kesulitan dan konspirasi, rakyat Gaza, bersama dengan kekuatan perlawanan, telah mampu mengalahkan rencana Amerika Serikat dan rezim Zionis serta para pendukungnya untuk menghancurkan perlawanan. Ada koordinasi penuh antara kekuatan perlawanan, khususnya Hamas dan Jihad Islam,” kata al-Nakhalah kepada Imam.Kunjungan mendadak delegasi Palestina kurang dari sehari penuh setelah resolusi DK PBB tentang Gaza menarik perhatian media regional dan internasional yang menggambarkannya sebagai indikasi dukungan yang tak tergoyahkan dan tiada henti terhadap Gaza dari Teheran sebagai pemimpin Poros Perlawanan di wilayah tersebut.Resolusi tersebut disahkan dengan 14 suara setuju dan satu abstain dari AS. Penolakan AS untuk memveto resolusi tersebut membuat marah PM Israel Benjamin Netanyahu yang membatalkan rencana kunjungan delegasi Israel ke Washington sebagai protes.Mengenai tujuan dan pentingnya kunjungan para pemimpin perlawanan Palestina, pakar politik Sayyed Hadi Afghahi mengatakan bahwa kunjungan dan pertemuan dengan Pemimpin Palestina itu penting dalam hal waktu dan kondisi keamanan. Dia menambahkan bahwa kita juga harus melampaui sensitivitas kunjungan tersebut dan menjelaskan isu-isu strategis dan menentukan antara delegasi Palestina dan Pemimpin. Permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain situasi di Gaza dan medan pertempuran antara Hamas dan Israel. Memang benar, Pemimpin memberikan arahan mengenai dukungan penuh dari faksi-faksi perlawanan Palestina.Pakar politik Iran itu juga menyoroti kekosongan resolusi DK PBB."Resolusi baru-baru ini tidak ada gunanya. Resolusi ini tidak termasuk dalam Bab 7 sehingga tidak mengikat, dan oleh karena itu, rezim Israel mampu menentangnya. Seperti yang mereka katakan, mereka tidak akan berkomitmen pada resolusi ini, dan sehari setelahnya, mereka melakukan serangan fatal pada Gaza. Hal yang menarik adalah bahwa bersamaan dengan abstain yang merupakan langkah demonstratif untuk menunjukkan keselarasan dengan konsensus global anti-Israel, Menteri Pertahanan Amerika bertemu dengan menteri pertahanan Israel dan menyerukan lebih banyak pengiriman senjata ke Gaza. Tel Aviv," tambah Afghahi.Afghahi mengomentari motivasi AS untuk abstain, padahal sebelumnya mereka memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ia berpendapat bahwa pemilihan presiden mendatang dan persaingan ketat antara Biden dan Trump bukannya tanpa pengaruh terhadap kelompok abstain, dan bahkan kini terdapat penentang terhadap pencalonan Biden. Protes yang konsisten di AS dalam mendukung Gaza dan menentang kebijakan Amerika, serta tekanan internasional, telah efektif dalam tindakan ini. Organisasi-organisasi internasional selalu mengecam Amerika atas kebijakannya yang suka berperang.Pakar urusan Asia Barat ini menyoroti lobi aktif Israel di lembaga-lembaga internasional, dan menambahkan bahwa “kita dapat melihat bahwa Mahkamah Internasional menutup mata terhadap pembantaian lebih dari 32.000 warga Palestina dan genosida terhadap anak-anak di Gaza karena Israel mempunyai lobi yang aktif di pengadilan ini."Dia menyatakan bahwa prestise PBB dan sub-organisasinya rusak akibat bencana perang Gaza. Hal ini, tambahnya, menunjukkan jatuhnya narasi Amerika dan Israel serta globalisasi perjuangan Palestina. Kita dapat melihat bahwa semua propaganda media Amerika yang membelokkan dan membalikkan kenyataan tentang Palestina kini telah dinetralisir dan Zionisme internasional secara resmi dipermalukan dalam kasus Gaza.Di bagian lain pidatonya, Afghahi mengesampingkan implementasi resolusi DK PBB, dengan mengatakan bahwa tekanan internasional adalah untuk menghentikan perang selama bulan suci Ramadhan, namun Netanyahu menolak. AS melakukan upaya munafik, namun dalam praktiknya tidak mendukung perdamaian. Amerika, jika diinginkan, dapat menghentikan perang atau menghentikan pengepungan di Gaza, namun masalahnya adalah mereka tidak melakukannya. Washington tahu bahwa tindakan apa pun, seperti memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, menukar tahanan, atau menghentikan perang, bahkan untuk sementara, akan dianggap sebagai pengakuan atas kemenangan Hamas dan realisasi tujuan politiknya serta tanda kekalahan politik Netanyahu dan kabinetnya.Ditanya tentang pesan kunjungan para pemimpin perlawanan ke Teheran kurang dari 24 jam setelah resolusi tersebut, Afghahi mengatakan bahwa sebenarnya harus dikatakan bahwa Hamas dan kelompok perlawanan lainnya di Palestina tidak memiliki tempat berlindung selain Iran. Anda dapat melihat Qatar, sebagai pusatnya, memiliki kerja sama militer yang erat dengan AS dan interaksi politik dengan rezim Israel. Mesir juga ikut terlibat dalam tragedi Gaza dengan menutup Perbatasan Rafah. Yordania mengirimkan pasukan dan peralatan militer ke wilayah pendudukan untuk mendukung Tel Aviv. Sementara itu, Poros Perlawanan sedang memajukan kebijakannya. Semua kelompok perlawanan telah bergabung memberikan dukungan ke Gaza. Misalnya, Hizbullah Lebanon sejauh ini telah menyaksikan kematian lebih dari 100 pejuangnya dalam pertempuran pro-Gaza di front utara. Ansarullah Yaman telah menyerang beberapa kapal Israel, Amerika, dan Inggris dan dalam praktiknya menguasai Laut Merah sebagai solidaritas terhadap Gaza. Pasukan perlawanan Irak juga telah menyerang kementerian pertahanan Israel dan pusat komando Amerika di Suriah. Nyatanya, Hamas tahu betul bahwa Iran adalah komandan Poros Perlawanan.[IT/AR]