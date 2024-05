Blinken Membela Keputusan untuk Menghentikan Pengiriman 3.500 Bom ke 'Israel'

Secretary of State Antony Blinken speaks during a Memorandum of Understanding Signing Ceremony

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan Amerika menghentikan pengiriman 3.500 bom ke Zionis “Israel” karena kekhawatiran mengenai potensi penggunaannya di Rafah yang padat penduduknya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjelaskan di ABC News' This Week bahwa AS untuk sementara menghentikan pengiriman 3.500 bom, yang terdiri dari bom seberat 2.000 pon dan 500 pon, ke Zionis "Israel", yang diduga karena kekhawatiran bahwa bom tersebut berpotensi menjadi bom. digunakan di Rafah, di mana sekitar 1,4 juta warga Palestina terpaksa mengungsi dengan dalih "zona aman".Blinken mengklaim bahwa penangguhan ini khusus untuk pengiriman ini dan didasarkan pada tidak adanya rencana Zionis Israel yang kredibel untuk melindungi warga Palestina di Rafah. Dia juga menegaskan kembali komitmen Presiden AS Joe Biden untuk mendukung hak Zionis “Israel” untuk “membela diri”, dan menekankan bahwa pembatasan lebih lanjut terhadap pengiriman senjata mungkin akan dipertimbangkan jika Zionis “Israel” melanjutkan invasi besar-besaran ke Rafah.Sebelumnya, menurut Blinken, Biden telah membuat pernyataan yang jelas kepada Tel Aviv, menuduh bahwa jika pasukan pendudukan Zionis Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Rafah, “maka ada sistem tertentu yang tidak akan kami dukung dan suplai untuk operasi itu," menambahkan, "Kami sangat prihatin dengan cara penggunaannya."Biden lebih lanjut mengatakan kepada Tel Aviv, sebagaimana dikutip oleh Blinken, bahwa Zionis “Israel” perlu “memiliki rencana yang jelas dan kredibel untuk melindungi warga sipil, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya.”Biden mengakui Zionis 'Israel' membunuh warga sipil Palestina menggunakan bom ASHal ini terjadi setelah Biden, pada Rabu, 9 Mei, mengakui bahwa pendudukan Zionis Israel telah membunuh warga sipil di Gaza menggunakan bom yang dipasok oleh Amerika Serikat, yang merupakan pengakuan pertama pejabat AS sejak perang genosida di Jalur Gaza dimulai tahun lalu. Oktober.Pernyataannya disampaikan saat wawancara dengan CNN, di mana ia juga mengomentari invasi Israel ke Rafah baru-baru ini.Awal pekan ini, pemerintah AS menghentikan pengiriman lebih dari 3.000 bom berat, dengan alasan kekhawatiran bahwa bom tersebut dapat digunakan di Rafah.“Warga sipil telah terbunuh di Gaza sebagai akibat dari bom-bom tersebut dan cara-cara lain yang mereka lakukan untuk menyerang pusat-pusat pemukiman,” kata Biden kepada Erin Burnett dari CNN selama wawancara.[IT/r]