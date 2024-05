WP: Terasing, “Israel” Bergulat dengan Isolasi yang Semakin Mendalam

IslamTimes - Perang Netanyahu yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah memicu kemarahan global dan memicu pengawasan ketat dari dua pengadilan internasional utama, yang menggarisbawahi perubahan lanskap politik di seluruh dunia.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya semakin berada dalam posisi yang sulit, menurut analisis kolumnis The Washington Post, Ishaan Tharoor.Menurut pandangan Tharoor, Netanyahu memimpin kampanye destruktif di Jalur Gaza, yang telah memicu kemarahan publik global dan menempatkan dia dan pemerintahannya di bawah pengawasan dua pengadilan internasional utama.Mahkamah Internasional akan mengumumkan putusan pada hari Jumat (24/5) mengenai petisi yang mendesak Zionis “Israel” untuk menghentikan operasi militernya di Gaza, termasuk serangan di Rafah.Para pejabat Israel telah menyatakan penolakannya terhadap keputusan tersebut, dan berjanji untuk terus melakukan upaya mereka. Namun, tekanan hukum yang meningkat terlihat jelas ketika ICJ meninjau kembali kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, yang menuduh Zionis “Israel” melakukan genosida.ICC dan surat perintah penangkapan menghantui NetanyahuAwal pekan ini, Karim Khan, kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, mengumumkan bahwa dia telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Zionis Israel Yoav Gallant, bersama dengan tiga pemimpin tertinggi Hamas. Netanyahu dan sejumlah pejabat Zionis Israel lainnya mengkritik tindakan tersebut, sementara Presiden Biden dan banyak anggota parlemen AS mengecam tindakan tersebut. Pejabat AS lainnya sedang melakukan mobilisasi untuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC.Bukti yang memberatkan Netanyahu dan Gallant, sebagaimana diuraikan dalam pernyataan Khan, berfokus pada dugaan penggunaan kelaparan oleh Zionis Israel sebagai senjata perang, upaya Zionis Israel menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan tindakan mereka selama agresi, yang telah menyebabkan kerugian yang luas dan tidak pandang bulu kepada warga sipil.“Terlepas dari tujuan militer apa pun yang mereka miliki, cara yang dipilih Zionis Israel untuk mencapainya di Gaza – yaitu dengan sengaja menyebabkan kematian, kelaparan, penderitaan besar, dan cedera serius pada tubuh atau kesehatan penduduk sipil – adalah tindakan kriminal,” kata Khan.Jika majelis praperadilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, 124 negara anggota ICC akan terikat pada perjanjian untuk menangkap warga Israel jika mereka memasuki wilayah mereka. Meskipun Amerika Serikat dan Zionis Israel belum menandatangani Statuta Roma, dokumen pendirian ICC, banyak negara Barat, termasuk beberapa negara Eropa, yang menandatangani dan menyatakan dukungan terhadap otonomi ICC. Ketika ditanya minggu ini tentang apakah pemerintahnya akan mematuhi surat perintah penangkapan pejabat Zionis Israel, juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan, "Ya, kami mematuhi hukum."[IT/r]