Scholz Menyerah pada Tekanan Israel, dan Membalik Keputusan Penangkapan Netanyahu

IslamTimes - Scholz membantah pernyataannya sebelumnya yang menyatakan bahwa Jerman akan "mematuhi hukum" jika surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk pejabat Zionis Israel.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menolak berkomentar mengenai apakah Jerman akan melaksanakan perintah penangkapan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dari Pengadilan Kriminal Internasional pada hari Jumat (24/5), dengan alasan bahwa belum ada surat perintah yang dikeluarkan dan peradilan Zionis “Israel” beroperasi secara independen.Scholz menyatakan dalam konferensi pers bersama di Berlin dengan Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro bahwa "majelis hakim akan memutuskan," ketika ditanya tentang permintaan surat perintah jaksa ICC atas serangan gencar Zionis "Israel" di Gaza.Ketika mengevaluasi apakah akan memberikan surat perintah penangkapan, para hakim “harus mengingat bahwa Zionis Israel adalah negara demokratis dengan peradilan yang kuat dan independen,” kata Scholz.Jika majelis praperadilan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, 124 negara anggota ICC akan terikat pada perjanjian untuk menangkap warga Zionis Israel jika mereka memasuki wilayah mereka. Meskipun Amerika Serikat dan Zionis “Israel” belum menandatangani Statuta Roma, dokumen pendirian ICC, banyak negara Barat, termasuk beberapa negara Eropa, merupakan penandatangan dan telah menyatakan dukungan terhadap otonomi ICC.Ketika ditanya minggu ini tentang apakah pemerintahnya akan mematuhi surat perintah penangkapan pejabat Israel, juru bicara Scholz menegaskan, "Ya, kami mematuhi hukum."Zionis Israel kemudian mengecam Kanselir atas penegasannya, ketika juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan kepada Fox News bahwa dia mengingat kunjungan Scholz ke wilayah pendudukan setelah tanggal 7 Oktober ketika dia menyebut Hamas sebagai "Nazi baru".Patut dicatat bahwa Netanyahu-lah yang membuat klaim tersebut, bukan Scholz.Pendudukan Zionis Israel dan para pejabat AS tidak segan-segan memberikan tekanan besar untuk menghindari dampak apa pun terhadap para pejabat Israel, bahkan sampai mengancam jaksa ICC, Karim Khan.Awal pekan ini, Khan mengumumkan bahwa dia telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Zionis Israel Yoav Gallant, serta tiga pemimpin penting Hamas. Netanyahu dan sejumlah pejabat Zionis Israel lainnya mengkritik tindakan tersebut, sementara Presiden Biden dan banyak anggota parlemen AS mengecam tindakan tersebut. Pejabat AS lainnya sedang melakukan mobilisasi untuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC.Zeteo sebelumnya melaporkan bahwa Khan menerima peringatan keras dari 12 senator Partai Republik, mengancamnya dengan “sanksi berat” jika dia mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pejabat Zionis Israel, situs berita Zeteo melaporkan.Khan diperingatkan bahwa segala upaya ICC untuk meminta pertanggungjawaban Netanyahu dan para pejabatnya atas kejahatan mereka di Gaza akan ditafsirkan "tidak hanya sebagai ancaman terhadap kedaulatan Zionis Israel tetapi juga terhadap kedaulatan Amerika Serikat."“Targetkan Zionis Israel dan kami akan menargetkan Anda,” ancam para senator, mengutip sanksi terhadap karyawan Khan dan rekan-rekannya, sambil menambahkan bahwa mereka dan keluarga mereka akan “dilarang memasuki Amerika Serikat.”[IT/r]