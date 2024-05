ERCS: Truk Bantuan Kemanusiaan Memasuki Gaza Melalui Karem Abu Salem

Egyptian Red Crescent Society

IslamTimes - Kepala Masyarakat Bulan Sabit Merah Mesir di Provinsi Sinai Utara, Khaled Zayed mengatakan truk bantuan mulai memasuki Jalur Gaza melalui penyeberangan Karem Abu Salem.

Dalam wawancara dengan Reuters, dia mengatakan sekitar 200 truk bantuan, empat di antaranya adalah truk bahan bakar akan memasuki Gaza hari ini.Pasukan keamanan Mesir sebelumnya mengatakan ada kemungkinan masuknya truk bantuan kemanusiaan makanan dan bahan bakar ke Jalur Gaza selatan melalui penyeberangan Karem Abu Salem.Menurut Reuters, sumber tersebut menyebutkan kemungkinan tersebut muncul setelah tercapainya kesepakatan antara Presiden Mesir Abel Fattah el-Sisi dan Presiden AS Joe Biden.Mesir dan AS sepakat untuk mengirimkan bantuan melalui penyeberangan Karem Abu SalemMesir dan Amerika Serikat pada tanggal 24 Mei sepakat untuk sementara memberikan pasokan kemanusiaan kepada PBB di Gaza melalui penyeberangan Karem Abu Salem sampai langkah-langkah hukum dikembangkan untuk memulihkan penyeberangan perbatasan Rafah dari sisi Palestina, menurut pernyataan dari kepresidenan Mesir.Kesepakatan itu dipicu oleh “situasi kemanusiaan yang sulit bagi warga Palestina di Jalur Gaza, kurangnya sarana hidup di Jalur Gaza, dan kurangnya bahan bakar yang dibutuhkan untuk rumah sakit dan toko roti,” menurut pernyataan itu, yang menyoroti bahwa Presiden AS Joe Biden dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi mencapai kesepakatan melalui telepon.Kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan upaya global untuk menyukseskan perundingan gencatan senjata di Gaza dan menghentikan “tragedi kemanusiaan berkepanjangan yang dialami rakyat Palestina,” lanjut pernyataan itu.Hal ini terjadi ketika kantor berita WAFA juga melaporkan, mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh kepresidenan Palestina, bahwa Otoritas Palestina dan Mesir sepakat untuk sementara waktu mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Karem Abu Salem sampai tercapai kesepakatan untuk membuka kembali penyeberangan Rafah.Persediaan makanan yang menunggu masuk ke Gaza dari Mesir mulai menipis, karena perbatasan masih ditutup oleh otoritas Zionis Israel selama minggu ketiga.Rafah adalah jalur masuk utama bagi bantuan kemanusiaan dan komoditas komersial yang terbatas sebelum Zionis “Israel” meningkatkan agresinya pada tanggal 6 Mei, mengambil alih kendali penyeberangan dari pihak Palestina.[IT/r]