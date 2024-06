Kremlin spokesman Dmitry Peskov

IslamTimes - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut Amerika Serikat sebagai “musuh” ketika berbicara kepada wartawan pada hari Selasa (4/6), dalam sebuah retorika yang semakin mengeras antara kedua negara.

Dmitry Peskov sebelumnya menyebut Washington dan sekutunya sebagai “negara yang tidak bersahabat” atau “lawan”Masih belum jelas apakah penggunaan kata tersebut menandakan adanya perubahan kebijakan resmi, karena juru bicara tersebut sebelumnya berpendapat bahwa hanya Presiden Vladimir Putin yang dapat mengambil keputusan tersebut.Penolakan Washington untuk mengizinkan mantan marinir AS, inspektur senjata PBB, dan kontributor RT Scott Ritter untuk melakukan perjalanan ke St. Petersburg adalah “manifestasi terbaru dari kampanye gila-gilaan untuk mencegah warga AS berinteraksi dengan Federasi Rusia” – yang hanya “dapat dimengerti” apakah itu ada hubungannya dengan status intelijennya sebelumnya, kata Peskov kepada wartawan pada hari Selasa.“Kami sekarang adalah negara musuh bagi mereka – sama seperti mereka bagi kami,” kata Peskov, seraya mengakui bahwa pembatasan yang diterapkan terhadap mantan perwira intelijen, terutama dalam perjalanan “ke negara musuh,” merupakan hal yang umum di seluruh dunia.Kremlin sebelumnya menyebut Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang mendukung dan mempersenjatai Ukraina serta menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sebagai “negara yang tidak bersahabat” atau “lawan.”Pergeseran bahasa ini menyusul keputusan Washington yang membiarkan Kiev menggunakan senjata yang dipasok Amerika untuk menyerang sasaran-sasaran di Rusia, di luar wilayah yang dianggap AS sebagai wilayah Ukraina.Pada bulan Maret, Peskov mencatat bahwa Moskow keberatan dengan pejabat AS yang menghina Presiden Putin, namun secara umum “tidak ada sentimen anti-Amerika” di Rusia. Ia menyatakan harapannya bahwa “cepat atau lambat kesadaran bahwa rakyat Amerika dan Rusia bukanlah musuh pada akhirnya akan terwujud.”Putin mengatakan pada bulan Januari bahwa para elit negara-negara Barat adalah musuh sejati Rusia, sementara Ukraina hanyalah alat di tangan mereka.“Intinya bukan mereka membantu musuh kita, tapi mereka adalah musuh kita,” kata presiden Rusia tersebut, dengan alasan bahwa konflik antara Moskow dan Kiev didalangi oleh elit Barat yang berupaya memberikan “kekalahan strategis” pada Rusia.Bulan lalu, Putin menegaskan kembali bahwa “seluruh komunitas Barat bekerja untuk musuh kita, memimpikan Rusia tidak lagi ada dalam bentuknya yang sekarang,” namun tidak menyebut negara Barat mana pun sebagai ‘musuh’.Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, dan beberapa pejabat garis keras lainnya, telah berulang kali mencap musuh Moskow sebagai “musuh” selama dua tahun terakhir – namun Peskov sebelumnya mengatakan bahwa hanya Presiden Putin yang dapat “merumuskan dan nyatakan posisi kebijakan luar negeri resmi Rusia.”[IT/r]