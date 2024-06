Kepala CIA Menuju ke Doha untuk Membicarakan Gaza

CIA Director Bill Burns will travel to Doha

IslamTimes - Direktur CIA Bill Burns akan berangkat ke Doha untuk berkonsultasi dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengenai proposal gencatan senjata terbaru di Gaza dan tanggapan Hamas, sebagaimana disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan kepada wartawan.

Delegasi dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat akan berkumpul di Doha untuk membahas mekanisme memulai kembali perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza.Menurut media penyiaran Mesir Al-Qahera, mengutip sumber, delegasi dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat akan berkumpul di Doha pada hari Rabu untuk membahas mekanisme memulai kembali perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza.“Bill Burns akan berada di Doha berkonsultasi dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed, karena Sheikh Mohammed, serta emir Qatar [Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani], yang berbicara dengan Presiden [AS] [Joe] Biden dengan kemarin, telah melakukan diskusi ekstensif dengan Hamas. Bill Burns akan sangat tertarik untuk mendengar secara langsung apa sifat dari diskusi ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Sullivan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Prancis pada hari Selasa. Selasa (4/6).Pejabat AS tersebut mengklaim bahwa Hamas belum menanggapi proposal gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza, sementara pihak berwenang AS “tidak ragu” dengan sikap Zionis Israel terhadap proposal tersebut. Jumat lalu, Presiden Biden mempresentasikan proposal tiga fase baru, yang menguraikan peta jalan yang diduga bertujuan untuk mencapai gencatan senjata abadi di Gaza dan pembebasan semua tawanan.Pada saat yang sama, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada hari Sabtu (2/6) bahwa setiap usulan agar Israel menyetujui gencatan senjata permanen sebelum “penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas” adalah hal yang “tidak dapat dimulai”.[IT/r]