Meta Memecat Insinyur Karena Memperbaiki Bug yang Melarang Konten Palestina

IslamTimes - Ferras Hamad, warga Amerika keturunan Palestina, mengajukan gugatan ke pengadilan negara bagian California atas diskriminasi dan penghentian yang salah karena dia menuduh Meta bias terhadap warga Palestina dan kontennya.

Raksasa teknologi Meta telah memecat seorang insinyur karena mencoba memperbaiki bug yang menyebabkan pemblokiran postingan Instagram tentang Palestina, dan insinyur tersebut menuduh Meta bias dalam menangani konten yang berkaitan dengan perang di Gaza.Insinyur Palestina-Amerika Ferras Hamad, yang telah bekerja di Meta sejak tahun 2021, mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian California atas diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja yang salah, menuduh perusahaan tersebut bias terhadap warga Palestina. Dia mengatakan perusahaan tersebut bahkan menghapus komunikasi internal karyawan yang menyebutkan kematian kerabat mereka di Gaza dan melakukan penyelidikan terhadap penggunaan emoji bendera Palestina.Gugatan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa belum pernah ada penyelidikan serupa yang dilakukan terhadap karyawan yang memasang emoji bendera Israel atau Ukraina dalam konteks serupa.Hamad mencatat bahwa pemecatannya disebabkan oleh insiden pada bulan Desember mengenai prosedur darurat untuk memecahkan masalah parah pada platform, yang dikenal dalam Meta sebagai SEV atau "acara situs".Berdasarkan pengaduan dalam gugatan tersebut, Hamad melihat adanya kejanggalan dalam kebijakan SEV terkait pembatasan konten yang diposting oleh akun Instagram Palestina, seperti postingan yang dicegah untuk muncul dalam pencarian dan feed.Salah satu contoh yang dikutip dalam pengaduan tersebut mengungkapkan bahwa Hamad menemukan sebuah video pendek yang diposting oleh jurnalis foto Palestina Motaz Azaiza yang diberi label yang salah sebagai konten dewasa meskipun yang dimasukkan hanyalah sebuah bangunan yang hancur di Gaza.Insinyur tersebut menjelaskan bahwa dia menerima panduan yang beragam dari banyak karyawan tentang status SEV, dan apakah dia memiliki wewenang untuk mengerjakannya seperti yang dia lakukan pada banyak SEV sebelumnya, termasuk yang terkait dengan "Israel", Gaza, dan Ukraina. Kemudian dikonfirmasi secara tertulis bahwa SEV adalah bagian dari pekerjaannya, menurut manajernya.Hamad mengatakan Meta memberitahunya bahwa dia dipecat karena melanggar kebijakan yang melarang karyawan mengerjakan masalah dengan akun orang yang mereka kenal secara pribadi, merujuk pada Azaiza, yang menurut Hamad dia tidak memiliki hubungan pribadi.Pada bulan Desember lalu, dewan pengawas independen Meta menegur raksasa media sosial tersebut karena menghapus postingan yang menggambarkan penderitaan manusia dalam perang di Gaza.Dewan tersebut membatalkan dua keputusan, termasuk penghapusan video Instagram yang mengekspos dampak serangan di dekat Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza selama invasi darat Israel. Video tersebut menggambarkan warga Palestina yang terluka atau terbunuh, termasuk anak-anak.Sementara beberapa video serupa lainnya sedang dibahas, ketua dewan pengawas Michael McConnell menyatakan bahwa keputusan ini merupakan tantangan. Ia mengklaim bahwa dewan tersebut fokus untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus mencegah konten yang menghasut kekerasan atau kebencian.Dewan mendesak Meta untuk mempertahankan postingan yang dihapus yang mungkin menjadi bukti pelanggaran hak asasi manusia.Pada bulan Februari lalu, sebuah sumber mengungkapkan kepada The Intercept bahwa Meta sedang mempertimbangkan aturan yang lebih ketat untuk membahas apa yang disebut nasionalisme Israel di platformnya.Lima sumber masyarakat sipil yang mendapat penjelasan mengenai potensi perubahan tersebut mengatakan kepada The Intercept bahwa menurut email yang dikirim oleh personel kebijakan Meta, “Meta saat ini sedang meninjau kembali kebijakan ujaran kebenciannya, khususnya terkait dengan istilah ‘Zionis.'’”Dani Noble, penyelenggara Jewish Voice for Peace, menyatakan bahwa organisasi tersebut "ngeri" mendengar istilah Zionis, yang merupakan ideologi politik, akan disamakan dengan Yahudi, yang merupakan "identitas etno-religius".Pedoman internal Meta mengenai kata "Zionist", yang awalnya diterbitkan oleh The Intercept pada tahun 2021, mengklaim bahwa moderator perusahaan hanya bermaksud untuk menghapus postingan yang mengandung frasa tersebut jika dianggap mewakili "Yahudi" atau Zionis "Israel", keduanya merupakan kelas yang dilindungi berdasarkan kebijakan pidato perusahaan. Meta kini mengusulkan perubahan kebijakan yang memungkinkan moderator platform menerapkan pembatasan ini secara lebih agresif dan ekspansif, sehingga mungkin meningkatkan penghapusan postingan yang mengkritik nasionalisme Zionis Israel.[IT/r]