NYT: 'Israel' Diam-diam Mencoba Mempengaruhi Anggota Parlemen AS Melalui Akun Palsu

Rep. Hakeem Jeffrie, African Americans, and Democrats , the House minority leader from New York

IslamTimes - Pakar media sosial mengungkapkan bahwa ini adalah kasus pertama yang didokumentasikan di mana Zionis "Israel" mengorganisir kampanye untuk mempengaruhi anggota parlemen AS agar lebih pro-Zionis "Israel".

Zionis "Israel" meluncurkan dan mendanai kampanye pengaruh tahun lalu yang menargetkan Amerika dan anggota parlemennya melalui propaganda pro-Zionis "Israel" untuk menggalang dukungan bagi genosida yang dilakukannya di Gaza, sebagaimana dikonfirmasi oleh The New York Times yang mengutip para pejabat yang terlibat dalam upaya tersebut dan dokumen terkait dengan genosida tersebut. operasi.Empat pejabat di wilayah pendudukan mengungkapkan bahwa kampanye tersebut ditugaskan oleh Kementerian Urusan Diaspora Zionis “Israel”, mencatat bahwa mereka mengalokasikan dana sekitar $2 juta untuk kampanye tersebut dan menyewa sebuah perusahaan pemasaran politik di Tel Aviv bernama Stoic.Ini dimulai hanya beberapa minggu setelah tanggal 7 Oktober dan tetap aktif di platform X, karena menggunakan ratusan akun palsu yang menyamar sebagai orang Amerika asli di X, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan konten pro-Zionis "Israel" dan akun tersebut berfokus pada anggota parlemen AS, khususnya Orang Afrika-Amerika, dan Demokrat, seperti Rep. Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR dari New York, dan Senator Raphael Warnock dari Georgia.Banyak akun palsu bahkan menyamar sebagai pelajar Amerika dan membuat warga khawatir untuk mendapatkan lebih banyak simpati.Laporan NYT mencatat bahwa ChatGPT digunakan untuk menghasilkan beberapa postingan untuk operasi tersebut yang juga menghasilkan tiga situs berita palsu berbahasa Inggris dengan nama seperti Non-Agenda dan UnFold Magazine, yang mencuri dan menyusun ulang konten dari outlet seperti CNN dan The Wall. Street Journal menurut analisis FakeReporter (pengawas misinformasi Zionis Israel).Menurut FakeReporter, akun tersebut mengumpulkan lebih dari 40.000 pengikut di semua platform tetapi banyak dari pengikut tersebut mungkin adalah bot.Kaitan Zionis “Israel” dengan operasi tersebut sebelumnya belum pernah dilaporkan, namun telah diverifikasi oleh NYT bersama empat anggota Kementerian Urusan Diaspora saat ini dan mantan serta dokumen.Pakar media sosial mengungkapkan bahwa ini adalah kasus pertama yang didokumentasikan di mana Zionis "Israel" mengorganisir kampanye untuk mempengaruhi AS dan meskipun kampanye terorganisir yang didukung pemerintah bukanlah hal yang aneh, namun hal tersebut masih sulit untuk dibuktikan.Achiya Schatz, direktur eksekutif FakeReporter, mengatakan: “Peran Israel dalam hal ini ceroboh dan mungkin tidak efektif,” dan mencatat bahwa Zionis “Israel” “menjalankan operasi yang mencampuri politik AS adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab.”Kementerian Urusan Diaspora Zionis "Israel" membantah terlibat dan mengklaim tidak ada hubungannya dengan Stoic.'Tentara digital'Operasi tersebut dimulai beberapa minggu setelah perang pada bulan Oktober, berdasarkan pejabat Zionis Israel dan dokumen upaya tersebut.Banyak perusahaan rintisan teknologi Zionis Israel menerima email dan pesan WhatsApp pada bulan Oktober sebagai undangan untuk bergabung dalam pertemuan darurat dan menjadi “tentara digital” untuk pendudukan, menurut pesan yang dilihat oleh NYT dan lainnya yang dikirim dari pejabat Zionis Israel.Pertemuan pertama yang diadakan pada pertengahan Oktober adalah pertemuan informal di mana para peserta menyumbangkan keterampilan teknis mereka untuk bergabung dalam perang, kata tiga peserta, sementara para peserta diberi kata-kata manis sebagai “pejuang Zionis Israel” menurut rekaman.Di situs web Stoic dan LinkedIn, disebutkan bahwa perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2017 oleh tim ahli strategi politik dan bisnis, sementara salah satu pihak Zionis Israel mengklaim bahwa perusahaan lain mungkin telah dipekerjakan untuk menjalankan lebih banyak kampanye.Salah satu contohnya adalah akun palsu yang diposting di halaman Facebook Jeffries dengan menanyakan apakah dia melihat laporan terbaru tentang PBB yang mempekerjakan anggota Perlawanan Palestina di Gaza.Beberapa akun memiliki gambar profil yang tidak sesuai dengan kepribadian yang mereka klaim, dan bahasa yang digunakan dalam postingan terlalu terorganisir. Misalnya, dua akun dengan foto profil laki-laki kulit hitam memposting tentang menjadi “wanita Yahudi paruh baya” dan pada 118 postingan yang berbagi artikel pro-Zionis "Israel", kalimat yang sama diposting: “Saya harus mengevaluasi kembali pendapat saya karenainformasi baru ini."Meta dan OpenAI menerbitkan laporan minggu lalu yang mengungkapkan bahwa Stoic berada di balik kampanye tersebut. Meta mengaku telah menghapus 510 akun Facebook, 11 halaman Facebook, 32 akun Instagram, dan satu grup Facebook yang terkait dengan kampanye tersebut.Sementara itu, OpenAI mengungkap Stoic karena menciptakan orang-orang fiktif di layanan media sosial yang digunakan di Zionis "Israel", Kanada, dan AS untuk mengirim pesan-pesan anti-Islam dan banyak dari pesan-pesan ini tetap ada di X.Halaman LinkedIn Stoic menyombongkan diri dalam menjalankan kampanye AI, dengan mengatakan: “Saat kita melihat ke depan, jelas bahwa peran AI dalam kampanye politik diatur untuk lompatan transformatif, membentuk kembali cara kampanye disusun strategi, dilaksanakan, dan dievaluasi”. Pada Jumat lalu, pernyataan itu telah dihapus.Emerson T. Brooking, mantan penasihat kebijakan dunia maya di Departemen Pertahanan yang mempelajari kampanye disinformasi dan propaganda sebagai peneliti senior di Lab Penelitian Forensik Digital Dewan Atlantik, menyatakan bahwa tingkat organisasi propaganda pro-"Israel" adalah satu- sisi, mencatat bahwa “hal ini ada karena ada kementerian di “Israel” yang mendukung alat-alat ini dan mendorong penggunaannya.”Satu aplikasi terkait langsung dengan pekerjaan. Moovers mendorong pengguna untuk “Membela Zionis Israel, Sekali Klik.”Hal ini memungkinkan pengguna untuk bereaksi secara massal terhadap konten pro-Palestina yang diambil dari aplikasi media sosial seperti melaporkannya untuk ditinjau atau dikomentari. Ini juga memberikan tanggapan pro-Zionis "Israel" yang telah ditulis sebelumnya terhadap postingan serupa.[IT/r]