PIJ: Usulan Biden 'Tidak Jelas', Pergilah ke Doha untuk Melakukan Pembicaraan yang Dimediasi

Mohammad Al-Hindi, Deputy Secretary-General of the Palestinian Islamic Jihad Movement

IslamTimes - Mohammad Al-Hindi dari Jihad Islam Palestina mengungkapkan bahwa para anggotanya sedang menuju ke Doha untuk memediasi pembicaraan mengenai proposal gencatan senjata.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ), pada hari Jumat (7/6) menekankan bahwa proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden “tidak jelas”, dan menuntut agar penjelasan gencatan senjata dituangkan dalam perjanjian tersebut.Berbicara dengan Al Mayadeen, Mohammad Al-Hindi mengatakan bahwa PIJ "akan berada di Doha besok untuk melanjutkan upaya negosiasi gencatan senjata," menegaskan kembali bahwa posisi Perlawanan terhadap gencatan senjata total, rekonstruksi Gaza, dan kesepakatan pertukaran tahanan tetap jelas.Ia mencatat bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan kegagalan perundingan mengenai gencatan senjata dan menekankan bahwa Qatar dan Mesir tidak menekan Perlawanan karena mereka telah menyetujui usulan mereka pada tanggal 6 Mei.Menurut Al-Hindi, pemerintah AS "adalah mitra dalam tujuan agresi Zionis Israel, yaitu untuk melenyapkan Perlawanan." Dia juga menegaskan bahwa pendudukan, meski berperang selama delapan bulan, telah gagal mencapai satu pun tujuan perangnya.Selain itu, Al-Hindi mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa semua warga Palestina sekarang dalam bahaya, karena pendudukan setiap hari menargetkan Tepi Barat dan Gaza, dan menekankan bahwa Fatah tidak membahayakan Hamas atau sebaliknya.Hari pascaperang “khususnya hari Palestina, kata Al-Hindi.Adegan hari ini adalah untuk rakyat Palestina, yang telah berjuang untuk kebebasan mereka, menurut Al-Hindi, yang lebih lanjut menyatakan bahwa tentara pendudukan Zionis Israel telah menderita kerugian di berbagai arah konfrontasi.Soal dukungan, ia memastikan, hal itu menjadi faktor utama pertimbangan AS dalam mengakhiri perang di Gaza. Ia mengatakan pengaruh operasi Angkatan Bersenjata Yaman di Laut Merah telah menyebar ke seluruh dunia.Kantor Hamas: Pembicaraan gencatan senjata bergantung pada persetujuan Zionis IsraelHamas menolak untuk memulai dari awal, kata seorang pejabat senior dalam gerakan tersebut kepada Al Mayadeen, mengacu pada pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, karena kelompok Perlawanan telah menyetujui dokumen sebelumnya.Pada hari Jumat (7/6), Biden menyampaikan apa yang dia gambarkan sebagai proposal tiga fase Israel untuk gencatan senjata di Gaza dengan imbalan pembebasan tawanan Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina.Pejabat tersebut mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Hamas tidak menerima apa yang baru-baru ini ditawarkan oleh para mediator, menjelaskan bahwa gerakan tersebut tidak ingin memulai dari awal setelah menyetujui gencatan senjata sebelumnya dan dokumen pertukaran tahanan pada 6 Mei.Sumber tersebut mengungkapkan keterkejutan Hamas atas permintaan pemerintah AS yang terus berlanjut, melalui para mediator, agar gerakan tersebut menyetujui proposal gencatan senjata baru-baru ini, tanpa persetujuan Zionis Israel sebelumnya.Menurut pejabat senior tersebut, syarat dasar Hamas untuk melanjutkan perundingan adalah mendapatkan persetujuan resmi, dinyatakan, dan eksplisit dari Zionis Israel terhadap dokumen sebelumnya.Itulah sebabnya gerakan Perlawanan tidak akan membahas makalah apa pun kecuali Zionis “Israel” menyetujuinya terlebih dahulu, kata sumber tersebut kepada Al Mayadeen.[IT/r]