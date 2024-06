CENTCOM: Dermaga Gaza Terhubung Kembali, Akan Melanjutkan Pekerjaan dalam Beberapa Hari Mendatang

Trident Pier on the coast of Gaza Strip

IslamTimes - Komando pusat AS mengatakan akan memfasilitasi pergerakan bantuan dan makanan melalui dermaga berkoordinasi dengan USAID.

Militer Amerika menghubungkan kembali pelabuhan bantuan lepas pantai ke pantai Gaza setelah infrastruktur senilai $320 juta itu rusak pada tanggal 25 Mei yang diduga karena cuaca buruk, Komando Pusat Amerika mengumumkan pada hari Jumat (7/6).CENTCOM mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa mereka “berhasil membangun kembali dermaga sementara di Gaza,” dan “akan memfasilitasi pergerakan makanan penting dan pasokan darurat lainnya” dalam beberapa hari mendatang melalui koordinasi dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).⚡️Dokumentasi dari penyambungan dermaga oleh militer AS di tepi Gaza. pic.twitter.com/dnLpqfrrU9— Monitor Perang (@WarMonitors) 7 Juni 2024Wakil Laksamana Brad Cooper, wakil kepala USCENTCOM mengatakan kepada wartawan melalui telepon pada hari Jumat bahwa tujuannya adalah untuk mengirimkan 450 metrik ton makanan dan pasokan lainnya ke Gaza melalui pelabuhan setiap dua hari. Dia menambahkan bahwa AS juga akan segera melanjutkan pengiriman bantuan melalui udara.Dermaga terapung AS di Laut Mediterania telah menghadapi skeptisisme sejak pertama kali didirikan pada 15 Mei, dan mempertanyakan efisiensinya dalam mengurangi krisis kemanusiaan di Gaza yang terkepung Zionis Israel.Dalam minggu pertama operasinya, hanya 820 ton bantuan yang diangkut melalui dermaga tersebut, dengan sekitar dua pertiganya mencapai titik distribusi di Gaza, menurut angka Pentagon. Angka ini masih jauh dari target awal yaitu 90 truk per hari dan hanya mewakili 15% dari perkiraan kebutuhan minimum harian untuk populasi lebih dari dua juta orang yang menghadapi kelaparan.Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pada bulan lalu bahwa pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat tidak dapat digantikan dalam hal jumlah bantuan dasar yang dibutuhkan.Pernyataan ini muncul sebelum pendudukan Israel hampir sepenuhnya menutup semua jalur darat yang memasok bantuan ke Jalur Gaza, yang kini sedang berjuang menghadapi kelaparan, setelah IOF meluncurkan agresi besar-besaran baru di Gaza, dan genosida sudah mendekati angka sembilan bulan.Penyeberangan Karem Abu Salem dan Rafah telah ditutup sepenuhnya, sehingga berdampak pada lebih dari 1,5 juta warga Palestina di Gaza utara yang bergantung pada kedua jalur tersebut untuk menerima bantuan yang langka. Pada saat yang sama, pasukan Zionis Israel memulai invasi ke Rafah, memaksa ratusan ribu warga Palestina mengungsi lagi ke daerah-daerah dengan akses yang sangat terbatas terhadap kebutuhan dasar, termasuk air minum dan makanan.Mengizinkan akses bantuanKomite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya siap untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara substansial ke Jalur Gaza setelah pembatasan di titik-titik persimpangan penting dicabut, kata kepala delegasi regional ICRC untuk Rusia dan Belarus, Boris Michel, kepada Sputnik.“Kita tidak bisa melebih-lebihkan perlunya bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, mengingat situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza. Segera setelah kondisi memungkinkan, ICRC siap untuk meningkatkan bantuannya secara signifikan,” kata Michel di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF) di Rusia.Pejabat ICRC mengakui fase baru pengepungan Zionis Israel, dan menunjukkan bahwa hal itu mengganggu pengiriman bantuan, termasuk pasokan penting ke Jalur Gaza, dan meminta pihak-pihak yang “mengendalikan” titik masuk bertanggung jawab untuk mengizinkan bantuan tersebut menyeberang.“Penting untuk menerapkan kembali langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan aliran bantuan, termasuk pasokan kemanusiaan penting ke Gaza. Selain itu, langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan masuk dan keluarnya personel kemanusiaan ke Gaza, dan untuk evakuasi medis keluar dari Jalur Gaza,” katanya.[IT/r]