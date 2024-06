Bendungan Sepaku Semoi Diresmikan, Jadi Penyuplai Air Baku di IKN

Islam Tiems - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Selasa, 4 Juni. Bendungan ini dibangun untuk menyediakan pasokan air baku dan mengendalikan banjir di Ibu Kota Nusantara (IKN). ​​​​​​​

Peresmian ini ditandai dengan pemutaran replika logo PUPR dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan PJ Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.“Bendungan ini akan menjadi sumber air baku di IKN Nusantara dan sebagian untuk Kota Balikpapan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang ini saya resmikan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Presiden Jokowi.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dimulai pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024.Sumber air bakuMenteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan Bendungan Sepaku Semoi bertujuan untuk menyediakan air baku di kawasan IKN dengan kapasitas 2.000 liter per detik dan untuk Balikpapan sebesar 500 liter per detik."Saya kira sudah 100% penuh, full 16 juta m3. Bendungan Sepaku Semoi sudah siap menjadi sumber air baku untuk IKN Nusantara dan Kota Balikpapan 500,” kata Menteri Basuki.Bendungan Sepaku Semoi memiliki luas genangan 322 hektar dengan kapasitas tampung 16,17 juta meter kubik. Bendungan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik dan mengurangi banjir hingga 68% di kawasan terdampak seluas 1.700 hektar.Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Pembangunan ini dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak 2020-2024 senilai 836 miliar rupiah dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya, PT Sacna, dan PT BRP (KSO).Ketua Lembaga Adat Paser Kecamatan Sepaku, Hasanudin, menyatakan kegembiraannya atas pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.“Mudah-mudahan bendungan ini bisa digunakan untuk masyarakat di IKN dan sekitarnya,” ujar Hasanudin.