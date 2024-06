Dari Utara hingga Selatan, ‘Israel’ Terisolasi, Terpojok, dan Melancarkan Serangan

IslamTimes - Tindakan Zionis “Israel” dan berbagai pelanggaran sejak tanggal 7 Oktober telah memberikan pukulan telak bagi entitas pendudukan, salah satunya adalah dunia, termasuk sekutu-sekutunya, tidak dapat lagi menoleransi kejahatan yang dilakukan Zionis Israel, setidaknya secara nominal.

Zionis “Israel” kalah dalam pertarungan opini publik karena kekejamannya yang terus berlanjut terhadap warga Palestina di Jalur Gaza terungkap setiap hari, hal ini tercermin dari anjloknya tingkat persetujuan warga sekutu terbesarnya, Amerika Serikat, terhadap tindakannya.Survei yang dilakukan oleh Gallup pada bulan Maret menemukan bahwa mayoritas masyarakat AS (55%) kini tidak menyetujui tindakan Zionis “Israel” di Gaza, dibandingkan dengan 45% pada November 2023, sementara persentase persetujuan telah turun secara signifikan dari 50% menjadi 36%. .Hal ini terjadi ketika pasukan pendudukan Zionis Israel sejauh ini telah membunuh hampir 39.000 orang sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023.Namun hasil survei tersebut di atas bukan sekedar angka yang dipublikasikan secara online. Faktanya, hal ini dapat dikaitkan dengan kegagalan diplomatik, hukum, dan militer Zionis “Israel” dalam perang yang telah berlangsung selama delapan bulan.Tindakan Zionis “Israel” dan berbagai pelanggaran sejak 7 Oktober, termasuk menargetkan warga sipil, sekolah, rumah sakit, dan pekerja bantuan serta mencegah aliran bantuan ke Gaza, telah menjadi bumerang dan memberikan pukulan berat bagi entitas pendudukan, salah satunya adalah dunia, termasuk para sekutunya, tidak dapat lagi mentoleransi kejahatan-kejahatan ini, setidaknya secara nominal.Dan meskipun Meta berulang kali berupaya menyensor konten pro-Palestina di Facebook dan Instagram yang mengekspos pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel, rekaman yang mendokumentasikan kejahatan Zionis “Israel” dan penderitaan rakyat Palestina di Gaza telah mengambil alih platform media sosial.Adegan yang terjadi di Gaza berkontribusi dalam menyebarkan kesadaran di kalangan luas di Barat, terutama kaum muda. Kesadaran ini memuncak dengan meletusnya gelombang protes dan perkemahan mahasiswa pro-Palestina secara besar-besaran di seluruh dunia yang mengejutkan universitas-universitas Amerika dan Eropa, menyerukan diakhirinya genosida yang sedang berlangsung dan dukungan militer, diplomatik, dan keuangan Barat untuk Zionis “Israel”.Besarnya kekerasan yang terjadi bersamaan dengan perang ini juga mendorong Norwegia, Irlandia, dan Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina, Turki memutuskan semua perdagangan dengan Zionis “Israel”, dan Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan entitas pendudukan Israel. Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer bahkan menyerukan pada bulan Maret agar Zionis "Israel" mengadakan pemilu baru, sebuah contoh langka dari kritik keras dari seorang pejabat senior AS terhadap cara kepemimpinan Israel dalam menangani perang di Gaza.Dalam pertarungan narasi, mesin media Barat juga belum berhasil mengubah peristiwa yang terjadi demi kepentingan Zionis “Israel”. Laporan media yang belum terverifikasi yang diterbitkan oleh The New York Times dalam upayanya untuk menjelek-jelekkan Perlawanan Palestina dengan menuduh bahwa para pejuangnya memperkosa wanita Israel dan membunuh serta memenggal kepala bayi selama Operasi Banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober telah dibantah oleh media Zionis Israel sendiri, dan Sekretaris PBB -Jenderal Antonio Guterres baru-baru ini menempatkan militer pendudukan Zionis Israel dalam daftar global pelanggar yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak.Selain itu, dana yang sangat dibutuhkan oleh para donor untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah dipulihkan sebagian setelah Zionis “Israel” gagal memberikan bukti keterlibatan staf badan tersebut dengan Hamas.Secara internasional, Zionis “Israel” telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menentang perintah Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghentikan serangan militer di kota Rafah di selatan dan melakukan apa pun untuk mencegah tindakan kekerasan. genosida di Gaza, menunjukkan sifat aslinya sebagai entitas pendudukan yang tidak menghormati hukum internasional dan kemanusiaan.Setelah berlanjutnya perang genosida Zionis Israel di Gaza, belasan negara sejauh ini telah bergabung dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan ke ICJ melawan Zionis “Israel”.Jaksa utama Mahkamah Kriminal Internasional bahkan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel di Gaza, termasuk pembunuhan yang disengaja, kelaparan, dan tindakan tidak manusiawi.Secara militer, kegagalan Zionis “Israel” untuk mencapai tujuan perang yang dinyatakan, termasuk mengambil kembali tawanan yang ditahan oleh Perlawanan di Gaza dan tujuan yang berbeda dari kenyataan yaitu melenyapkan gerakan Hamas, telah menimbulkan kerugian besar di front internal Zionis Israel, dan juga keluarga mereka. dari para tawanan yang kehabisan kesabaran dan menyerukan pengunduran diri pemerintahan Netanyahu karena kegagalannya yang terus berlanjut. Faksi-faksi Perlawanan telah mempublikasikan rekaman para pejuang mereka yang melakukan operasi terhadap sasaran-sasaran militer dan meluncurkan roket ke permukiman Zionis Israel dari tempat yang sama yang diklaim oleh militer pendudukan Zionis Israel sebagai tempat yang telah memusnahkan Perlawanan.Di front utara Palestina yang diduduki, serangan tingkat atas yang intensif yang dilancarkan oleh kelompok Perlawanan Lebanon, Hizbullah, terhadap sasaran militer dan pemukiman Zionis Israel hanya menambah penderitaan, dan dalam banyak kasus, dianggap sebagai front perang mereka sendiri.Sejak Hizbullah memulai operasinya pada tanggal 8 Oktober 2023, untuk mendukung Gaza, lebih dari 60.000 warga Zionis Israel telah dievakuasi dari pemukiman mereka di Utara di bawah serangan Perlawanan Islam di Lebanon, dan survei terbaru yang dilakukan oleh Tel Hai Academic College menunjukkan bahwa 40% dari pemukim ini mempertimbangkan untuk tidak kembali bahkan setelah perang berakhir.Serangan roket dan drone besar-besaran yang dilakukan Hizbullah telah mendorong beberapa pihak di pemerintahan dan militer pendudukan Israel untuk mendukung perluasan konfrontasi dan perang terhadap Lebanon. Namun para ahli Zionis Israel telah memperingatkan bahwa Zionis “Israel” tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hizbullah dan menghancurkan ratusan ribu rudal dan drone mereka, memperingatkan bahwa entitas pendudukan akan kalah perang dengan Hizbullah sejak hari pertama, di tengah kegagalan Angkatan Udara Zionis Israel untuk mendeteksi dan mencegat drone dan roket kelompok Lebanon.Kini, Zionis “Israel” menjadi terisolasi dan terpojok, tuduhan-tuduhan mereka telah dibantah, dan mereka tidak mempunyai strategi keluar kecuali mengakhiri perang genosida yang dilakukan di Gaza, menarik pasukan pendudukannya dari Jalur Gaza, dan melakukan pembicaraan mengenai hal tersebut. kesepakatan pertukaran tahanan dengan Perlawanan Palestina.[IT/r]