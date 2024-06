Mahasiswa Harvard Disensor karena 'Kelanjutan Perang Nakba di Gaza'

IslamTimes - Rabea Eghbariah melihat perang Zionis “Israel” di Gaza sebagai bagian dari Nakba yang berkelanjutan untuk menghancurkan kehidupan warga Palestina di tanah yang ingin diduduki sepenuhnya oleh pendudukan.

Senin (10/6) pagi seharusnya menjadi hari yang baik bagi pengacara hak asasi manusia Palestina Rabea Eghbariah setelah artikelnya beredar online. “Itu seharusnya menjadi momen yang sangat menyenangkan,” kenangnya. Namun, tak lama kemudian, situs tersebut tidak dapat diakses dan situs web tersebut “sedang dalam pemeliharaan”.Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ini lebih dari sekedar bug pemeliharaan. “Sangat mengkhawatirkan bahwa mereka akan bertindak sejauh itu,” katanya.Artikelnya disensor. Tapi kenapa?Kandidat doktoral dari Harvard Law School ini bekerja untuk organisasi hukum Adalah, di mana ia mewakili klien-klien Palestina dan menangani kasus penting untuk melawan unit dunia maya Zionis “Israel” dan berjuang untuk menyatukan kembali keluarga-keluarga yang dipisahkan oleh Zionis “Israel”.“Anda memiliki peta tak kasat mata di kepala Anda dimana Anda tahu hukum apa yang harus diterapkan tergantung pada kasusnya,” kata Eghbariah, “dan ini sama sekali tidak intuitif.”The Nation telah merilis artikel yang ditolak oleh Harvard Law Review untuk dipublikasikan secara keseluruhan.Dia menjelaskan, “Ini semacam sistem dominasi melalui fragmentasi,” dan menambahkan, “Kita menjadi terlatih dalam melakukan senam hukum ini, dan beralih dari satu kerangka ke kerangka lainnya, tanpa kadang-kadang bahkan merenungkan sifat dari hal ini.”Dalam sebuah langkah kontroversial, situs web Columbia Law Review ditutup seluruhnya setelah mereka menolak menghapus artikel tentang #Palestina, The Intercept melaporkan pada 3 Juni.Makalah pengacara hak asasi manusia Rabea Eghbariah, yang dimaksudkan untuk dipublikasikan di #Columbia Law Review, adalah… pic.twitter.com/Ojs6jUmobB— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 5 Juni 2024Untuk mengartikulasikan hal ini, dalam tulisannya, ia berpendapat bahwa istilah Nakba mengacu pada keterikatan hukum yang berlapis dan tumpang tindih dalam kehidupan orang Palestina ketika dilarang menentukan nasib sendiri .Ia menyatakan bahwa Nakba tahun 1948 bukanlah peristiwa bersejarah, karena ia mengutip kelangsungan Nakba yang dilakukan kakek-neneknya dalam penelitiannya. Dia melihat perang Zionis “Israel” di Gaza sebagai bagian dari Nakba yang berkelanjutan untuk menghancurkan kehidupan warga Palestina di tanah yang ingin diduduki oleh pendudukan.“Ini adalah kerangka kerja organik yang telah dikembangkan di Palestina untuk merujuk pada konsekuensi dan sifat berkelanjutan dari Nakba tahun 1948,” kata Eghbariah, seraya menambahkan, “Apa yang diakibatkan oleh momen dan wacana genosida terhadap hal tersebut adalah hal itu benar-benar membuat saya berpikir tentang ketentuan hukum.”Pemutaran film yang 'provokatif'The Guardian menjelaskan bahwa undang-undang AS dibuat melalui para pakar yang mengungkapkan pendekatan baru dalam tinjauan hukum dan para praktisi mencobanya, yang dapat mengarah pada upaya hukum atau legislatif.Diala Shamas, seorang pengacara di Pusat Hak Konstitusional, mengatakan kepada The Guardian, “Ide-ide tersebut disempurnakan dalam prosesnya.”“Ini provokatif, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh para akademisi. Hal itulah yang perlu dilakukan oleh para sarjana Palestina.”#Harvard Law Review (HLR) telah melarang penerbitan artikel berjudul: "Nakba yang Sedang Berlangsung: Menuju Kerangka Hukum untuk Palestina."Ditulis oleh #Pengacara hak asasi manusia Palestina Rabea Eghbariah, seorang kandidat doktor Sekolah Hukum Harvard, artikel tersebut telah lolos editorial… pic.twitter.com/IKqQ8JSR8m— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 26 November 2023Editor mahasiswa di Columbia Law Review menghubungi Eghbariah setelah tanggal 7 Oktober, mengingat fakta bahwa belum ada penulis Palestina yang pernah menulis untuk jurnal tersebut. 427 catatan kaki ditambahkan ke artikel tersebut setelah melalui “setidaknya” lima kali penyuntingan dari sekitar selusin editor di jurnal yang dikelola siswa tersebut.Meskipun ada upaya-upaya ini, pekerjaan Eghbariah sekali lagi ditindas.Beberapa editor, menurut AP, “menyatakan kekhawatiran tentang ancaman terhadap karier dan keselamatan mereka jika dipublikasikan,” dan ketika mereka mempublikasikannya, dewan sekolah mengklaim dalam sebuah pernyataan setelah memulihkan situs web bahwa mereka “menerima banyak laporan yang kredibel. bahwa proses rahasia digunakan untuk mengedit” artikel tersebut, itulah sebabnya mereka menghapusnya.Jameel Jaffer, direktur Knight First Amendment Institute di universitas tersebut, menyatakan bahwa “penghancuran situs web tersebut adalah langkah drastis dan luar biasa yang membutuhkan lebih banyak pembenaran daripada yang telah diberikan oleh para direktur sejauh ini.”Staf pengajar dan dewan alumni jurnal fakultas hukum tersebut telah menutup situs web tersebut hampir sepanjang minggu dibandingkan mempublikasikan artikel Eghbariah setebal 105 halaman, yang berjudul "Menuju Nakba sebagai Konsep Hukum." Dalam tulisannya, Eghbariah mengusulkan kerangka kerja baru untuk menjelaskan rezim hukum yang kompleks dan terfragmentasi dalam mengatur warga Palestina.Dia ingin membawa kata Nakba – yang diterjemahkan dari bahasa Arab sebagai bencana dan lebih dikenal karena menggambarkan pengusiran dan perampasan warga Palestina pada tahun 1948 – menjadi pusat perbincangan hukum baru.“Apa yang menakutkan dari hak warga Palestina untuk menceritakan realitas mereka sendiri?” Eghbariah bertanya, terutama karena jurnal yang dikelola siswa jarang mendapat tanggapan dari dewan.Dewan Direksi Peninjau Hukum Columbia telah menghapus seluruh situs web setelah artikel @RabeaEghbariah tentang Nakba ditayangkan.Ini adalah kedua kalinya Rabea disensor oleh jurnal hukum terkemuka yang menugaskan karyanya. @ColumLRev tolong jelaskan bagaimana ini… pic.twitter.com/rkkyn9kcaM— Sarah Schwartz (@Sarah__Schwartz) 4 Juni 2024“Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan campur tangan dalam proses editorial,” katanya.Akademisi terkemuka Noah Feldman dan penulis To Be a Jew Today adalah salah satu penasihat Eghbariah di Harvard Law School, dan dia menyebut pengacara tersebut sebagai “salah satu siswa paling cemerlang yang pernah saya ajar dalam 20 tahun sebagai profesor hukum,” sambil menyatakan bahwa dia “tentu saja” mendukung penilaiannya terhadap bakat Eghbariah.Oleh karena itu, Eghbariah berharap bencana ini akan memberikan perhatian lebih besar terhadap genosida di Gaza.“Ada sebuah kontinum antara kenyataan material di Gaza dan menghentikan perdebatan ini,” katanya. “Itu bukanlah masalah yang terpisah.”“Upaya untuk membungkam keilmuan hukum mengenai Nakba dengan melakukan proses yang tidak biasa dan diskriminatif tidak hanya mencerminkan pengecualian Palestina terhadap kebebasan akademik yang meluas dan mengkhawatirkan,” kata Eghbariah, seperti dikutip The Intercept pekan lalu, “tetapi juga merupakan tindakan yang tidak sah. sebuah bukti budaya penyangkalan Nakba yang menyedihkan.”[IT/r]