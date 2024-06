Para Pejabat AS: Hanya Kesepakatan yang Bisa Menyelamatkan Sisa Tawanan Israel

Israeli settlers protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu's government

IslamTimes - The New York Times mengutip pejabat Amerika dan Zionis Israel yang mengatakan bahwa operasi seperti operasi Nuseirat akan tetap menjadi “pengecualian”.

Meskipun ada perayaan di Zionis “Israel” setelah pengambilan empat tawanan Zionis Israel dari Gaza pada hari Sabtu (8/6), para pejabat Zionis Israel dan Amerika menyoroti bahwa kompleksitas operasi dan kekerasan yang menyertainya menggarisbawahi tantangan besar dalam menemukan dan mengambil tawanan, The New York Times melaporkan pada hari Senin (10/6).Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel mengakibatkan terbunuhnya seorang perwira Israel dan banyak korban sipil. Selain itu, Hamas mengumumkan bahwa tiga tawanan tewas akibat serangan udara Zionis Israel.Para pejabat Amerika dan Zionis Israel menganggap bahwa operasi semacam itu akan tetap menjadi "pengecualian", yang menunjukkan bahwa sebagian besar tawanan yang tersisa hanya dapat diambil melalui cara-cara diplomatik.NYT mengutip Avi Kalo, seorang letnan kolonel di pasukan cadangan Zionis Israel, yang mengatakan bahwa pengambilan empat tawanan "pada akhirnya merupakan pencapaian taktis yang tidak mengubah aspek strategis."Kalo, mantan pemimpin departemen intelijen militer Zionis Israel yang berfokus pada tawanan dan orang hilang, mengingatkan bahwa Hamas masih menahan puluhan warga Israel “yang sebagian besar, jika tidak semuanya, tidak akan dibebaskan dalam operasi, namun hanya dapat diselamatkan. sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata."Presiden AS Joe Biden pekan lalu memaparkan apa yang disebutnya sebagai rencana tiga fase Israel yang akan mengakhiri perang, membebaskan tawanan Zionis Israel, dan mengarah pada rekonstruksi Jalur Gaza tanpa kekuasaan Hamas.Namun kantor Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menekankan bahwa perang akan terus berlanjut sampai “tujuan Zionis Israel tercapai,” termasuk penghancuran Hamas.Sementara para pejabat AS bersikeras bahwa Hamas menghalangi tercapainya kesepakatan, kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, menegaskan bahwa gerakan tersebut dan faksi-faksi Perlawanan menangani secara serius dan positif setiap kesepakatan yang didasarkan pada gencatan senjata yang komprehensif, penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel, dan pertukaran tahanan.Meskipun tentara Zionis Israel telah mengambil kembali empat tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza, ada konsensus dalam lembaga keamanan dan militer Zionis Israel bahwa cara untuk mengambil kembali tawanan yang tersisa adalah melalui kesepakatan, media Zionis Israel melaporkan pada hari Senin.Amos Harel, seorang analis urusan militer untuk surat kabar Zionis Israel Haaretz, mengatakan bahwa Menteri Kepolisian Israel Itamar Ben-Gvir, segera menunjukkan bahwa “hanya melalui tekanan militer yang besar dan terus menerus kita dapat mengembalikan” sisa tawanan.Harel meragukan apakah Ben-Gvir, menteri Zionis Israel yang mengawasi operasi Unit Yamam, yang mengambil bagian dalam operasi Nuseirat, telah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan persiapan operasi tersebut.Analis Zionis Israel menyebutkan bahwa para pejabat yang memimpin operasi Nuseirat “berpikir sepenuhnya berbeda darinya,” dan menambahkan bahwa beberapa dari mereka memperjelas bahwa tidak mungkin memulihkan semua tawanan yang tersisa dengan cara yang sama.Dia menyatakan bahwa tampaknya sejumlah besar tawanan yang tersisa ditahan di terowongan dan tempat persembunyian bawah tanah, dan menambahkan bahwa "dapat diasumsikan bahwa Hamas akan mengambil pelajaran dari operasi tersebut" dan memperketat keamanan di sekitar para tawanan.Harel menegaskan bahwa tentara Israel memiliki pendapat yang sama dengan para pejabat keamanan lainnya bahwa Zionis “Israel” harus mengupayakan kesepakatan untuk membebaskan semua tawanan, meskipun hal itu harus dibayar “dengan harga yang mahal” dan bahkan jika Hamas dapat menggambarkan perjanjian tersebut sebagai sebuah pencapaian. .Hal ini senada dengan pernyataan Yisrael Ziv, mantan kepala Divisi Operasi tentara pendudukan Zionis Israel, yang menyatakan bahwa "kesepakatan komprehensif" diperlukan untuk memulangkan sisa tawanan dan mengakhiri perang.[IT/r]