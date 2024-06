Yaman Membongkar Jaringan Spionase “Israel” AS

Major General Abdul Hakim Hashem Al-Khaiwani, head of Yemen’s Security and Intelligence Service

IslamTimes - Pasukan keamanan Yaman telah membongkar jaringan spionase ekstensif yang dituduh bekerja untuk Amerika Serikat dan Zionis “Israel”, di tengah dukungan militer negara tersebut terhadap Gaza melawan agresi Zionis “Israel” yang berkelanjutan.

Badan Keamanan dan Intelijen Yaman mengumumkan pada hari Senin (10/6) bahwa mereka telah mengungkap jaringan spionase besar yang aktif di berbagai departemen pemerintah selama delapan tahun terakhir.Mayor Jenderal Abdul Hakim Hashem Al-Khaiwani, kepala Badan Keamanan dan Intelijen Yaman, menyatakan, “Jaringan yang terekspos mengumpulkan informasi penting di berbagai bidang dan melakukan operasi teknis spionase langsung atas nama badan intelijen musuh untuk mendapatkan informasi rahasia dan berdaulat. ”Otoritas keamanan melaporkan bahwa jaringan yang dipimpin AS- Zionis “Israel” telah merekrut pejabat di pemerintahan Yaman untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan menyusup ke lembaga-lembaga negara.Mata-mata ini juga melakukan operasi yang bertujuan menyebarkan penyakit untuk membahayakan sistem kesehatan Yaman, dan mendorong korupsi moral” untuk melemahkan sistem pendidikan negara tersebut.Pihak berwenang lebih lanjut menambahkan bahwa jaringan tersebut telah memberikan informasi intelijen kepada militer AS dan Zionis “Israel”, memfasilitasi serangan terhadap infrastruktur Yaman yang digunakan untuk menargetkan kapal-kapal Zionis “Israel” dan terkait AS di perairan regional.[IT/r]