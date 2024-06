Pasukan Mata-mata Inggris: Pasukan Rahasia Terlibat dalam Serangan Israel di Gaza

SAS soldiers on active duty

IslamTimes - Bocoran ke New York Times telah mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang keterlibatan rahasia Inggris dalam perang Zionis “Israel” di Gaza.

Seorang pejabat tinggi Zionis Israel mengungkapkan bahwa tim mata-mata Inggris telah ditempatkan di Zionis "Israel" sejak dimulainya agresinya terhadap Gaza pada bulan Oktober, Declassified UK melaporkan pada hari Selasa (11/6) mengutip kebocoran baru-baru ini ke The New York Times.Informasi baru ini dilaporkan dalam artikel New York Times pada hari Sabtu (8/6), yang meliput operasi Zionis Israel untuk mengambil empat tawanan dalam serangan yang juga mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Palestina.🚨🚨Zionis telah membunuh lebih dari 150 warga sipil sejauh ini. Mereka melakukan pembantaian di kamp Nuseirat. Jumlahnya semakin bertambah, dan jenazah para syuhada masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Syahid Al-Aqsa. pic.twitter.com/79eB5MW7BP— Dr Abdallah Mohammed (@jjjjwza) 8 Juni 2024Zionis "Israel" saat ini sedang diselidiki atas tuduhan genosida di Pengadilan Dunia, sementara kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional sedang mencari surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant.Ketika rincian lebih lanjut muncul mengenai peran Inggris dalam perang Israel di Gaza, para menteri Inggris dapat menghadapi dampak hukum, tegas laporan itu.Artikel New York Times menekankan bahwa “tim pengumpulan dan analisis intelijen dari Amerika Serikat dan Inggris telah berada di Zionis Israel selama perang.”Lebih lanjut dikatakan bahwa personel Inggris “membantu intelijen Zionis Israel dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait para sandera, beberapa di antaranya adalah warga negara kedua negara.”Pejabat Zionis Israel mengatakan bahwa “informasi intelijen luar” yang diberikan oleh Inggris telah memberi mereka “nilai tambah”.Namun, mereka tetap menuduh bahwa “baik tim Amerika maupun Inggris tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi militer untuk menyelamatkan para sandera.”Deklasifikasi sebelumnya mengungkap bahwa RAF telah melakukan lebih dari 200 misi pengawasan di Gaza dari Siprus sejak Desember, dengan setidaknya satu pesawat mendarat di "Israel".Namun, ini adalah pertama kalinya dipastikan bahwa perwira intelijen Inggris dikerahkan di Zionis “Israel” untuk mendukung agresinya di Gaza.Pejabat Zionis Israel mencatat bahwa Inggris telah mampu memasok intelijen udara dan dunia maya yang tidak dapat dikumpulkan oleh Zionis “Israel” secara independen, sesuai laporan tersebut.Menyelam lebih dalamTidak jelas tim Inggris yang dikerahkan di Zionis “Israel” berasal dari lembaga Inggris mana, tetapi kemungkinan besar tim tersebut termasuk SAS, unit pasukan khusus elit Inggris.Pada tanggal 27 Oktober, The Sun melaporkan bahwa SAS, yang beroperasi tanpa pengawasan demokratis, telah dikirim ke pangkalan Inggris di Siprus untuk menyelamatkan tawanan Inggris.Komite “D-Notice” Inggris, yang bertujuan untuk mencegah publikasi informasi yang dianggap berbahaya bagi keamanan nasional, meminta pada tanggal 28 Oktober agar semua editor media menahan diri untuk tidak mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang operasi SAS di Gaza.36 pesawat angkut militer telah terbang dari RAF Akrotiri di Siprus ke Tel Aviv, termasuk enam pesawat C-17 dan 30 pesawat A400M, ungkap Declassified.Pesawat ini dapat mengangkut hingga 4.300 personel, kemungkinan besar termasuk pasukan SAS.Selain itu, berdasarkan laporan tersebut, kemungkinan besar personel GCHQ dan MI6 adalah bagian dari tim Inggris yang ditempatkan di Zionis “Israel”.Intel militer AS terkait dengan pembantaian Nuseirat, peran Inggris tidak pastiDua pejabat intelijen Zionis Israel memberi tahu The New York Times bahwa personel militer AS yang ditempatkan di Zionis "Israel" memberikan sebagian informasi intelijen untuk serangan hari Sabtu di kamp pengungsi Nuseirat, yang mengakibatkan terbunuhnya 274 warga Palestina, termasuk anak-anak. Selama operasi ini, empat tawanan berhasil diambil.Masih belum jelas apakah personel Inggris menyumbangkan informasi intelijen terhadap serangan mematikan Israel tersebut, menurut laporan tersebut.Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) mengatakan, seperti dikutip oleh Declassified, “Sehubungan dengan kebijakan, kami tidak mengomentari spekulasi mengenai masalah intelijen.”Menteri Pertahanan Grant Shapps sebelumnya mengklaim bahwa penerbangan pengawasan RAF di Gaza dimaksudkan untuk membantu pengambilan tawanan Inggris.Saat ini, hanya satu tawanan yang tersisa yang diyakini merupakan warga negara Inggris, menyusul pembunuhan pemegang paspor lainnya, Nadav Popplewell.Pada tanggal 11 Mei, juru bicara Brigade al-Qassam, Abu Obeida, mengungkapkan bahwa seorang tawanan Israel Nadav Popplewell terbunuh setelah menyerah pada luka-lukanya, yang dideritanya dalam serangan udara Zionis Israel yang ditargetkan di tengah agresi terhadap Jalur Gaza.Abu Obeida menyatakan, Popplewell, 51, mengalami luka serius ketika serangan udara Zionis Israel menargetkan lokasi penawanan. Di tengah penghancuran rumah sakit di Gaza yang disengaja oleh Zionis Israel, Popplewell tidak dapat menerima perawatan medis yang diperlukan.