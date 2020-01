Gugurnya Qassem Soleimani Hanya Akan Memperkuat Front Perlawanan

IslamTimes- Jika Republik Islam Iran tidak memberikan respons keras kepada AS atas tindakan keji yang dilakukan AS, para politisi AS akan menjadi lebih berani dan tegas dalam melanggar kepentingan negara Iran yang beragama Islam, Haji Daligani menekankan.

Anggota Parlemen Iran Hossein-Ali Haji Daligani mengatakan pada Kamis bahwa front perlawanan akan menjadi lebih kuat setelah pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Letjen Qasem Soleimani oleh pasukan teroris AS di Irak.Jika Republik Islam Iran tidak memberikan respons keras kepada AS atas tindakan keji yang dilakukan AS, para politisi AS akan menjadi lebih berani dan tegas dalam melanggar kepentingan negara Iran yang beragama Islam, Haji Daligani menekankan.Dia menunjuk pada tanggapan keras Pasukan Aerospace IRGC kepada pasukan teroris AS dalam membunuh Jenderal Soleimani di Irak dan menambahkan, “AS melakukan banyak hal dan menerima tamparan keras dari Republik Islam Iran tetapi pasukan teroris AS harus bayar harga yang mahal lebih dari sekedar tamparan. ”Memotong kehadiran pasukan teroris AS di wilayah tersebut adalah pembalasan terakhir yang menunggu pasukan teroris Amerika di wilayah tersebut, anggota parlemen Iran menyoroti.Tidak hanya masyarakat Iran tetapi juga banyak orang di negara-negara regional berutang kedamaian dan keamanan mereka kepada keberanian Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan rekan-rekannya, ungkapnya, menambahkan, "Syahidnya Letnan Jenderal Soleimani akan memperkuat Front Perlawanan Islam di wilayah lebih dari sebelumnya. "(IT/TGM)