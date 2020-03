Coronavirus Dapat Membunuh Hingga 1,7 Juta Orang Di AS

IslamTimes- Hasil dari data, yang diterbitkan oleh The New York Times pada hari Minggu, menunjukkan bahwa antara 160 juta dan 214 juta orang di AS dapat terinfeksi selama pandemi yang dihasilkan dari Cina itu.

Para pejabat kesehatan Amerika dan pakar epidemi di seluruh dunia memperkirakan bahwa, dalam skenario terburuk, virus korona dapat membunuh sebanyak 1,7 juta orang di Amerika Serikat, jika wabah itu berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun.Proyeksi ini dibuat oleh para pejabat di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dan data mereka ditinjau oleh sekitar 50 tim ahli untuk melihat bagaimana virus dapat berdampak pada Amerika Serikat dan apa yang bisa menghentikannya.Hasil dari data, yang diterbitkan oleh The New York Times pada hari Minggu, menunjukkan bahwa antara 160 juta dan 214 juta orang di AS dapat terinfeksi selama pandemi yang dihasilkan dari Cina itu.Para ahli mengatakan skenario terburuk adalah bahwa penularan dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun, dan sebanyak 200.000 hingga 1,7 juta orang berpotensi kehilangan nyawanya.Perhitungan berdasarkan data CDC menunjukkan bahwa 2,4 juta hingga 21 juta orang di Amerika Serikat dapat memerlukan rawat inap, berpotensi menghancurkan sistem medis negara, yang hanya memiliki sekitar 925.000 tempat tidur rumah sakit yang dikelola staf, menurut harian Amerika itu.(IT/TGM)