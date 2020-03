AS Sengaja Menyebabkan Bencana Kemanusiaan Di Iran

IslamTimes- "Dengan menjatuhkan sanksi pada Iran, Amerika Serikat mencegah pengiriman peralatan medis yang diperlukan kepada pasien yang terinfeksi coronavirus," ungkap pernyataan itu. Kedutaan Iran menggambarkan situasi itu sebagai "bencana kemanusiaan yang disengaja," yang skalanya tidak terbatas pada Republik Islam Iran.

Dalam sebuah pernyataan di Twitter, kedutaan Iran di Rusia mengumumkan bahwa AS menyebabkan bencana kemanusiaan yang disengaja di tengah epidemi virus korona di Iran dengan menjatuhkan sanksi dan memblokir impor peralatan medis ke negara itu."Dengan menjatuhkan sanksi pada Iran, Amerika Serikat mencegah pengiriman peralatan medis yang diperlukan kepada pasien yang terinfeksi coronavirus," ungkap pernyataan itu. Kedutaan Iran menggambarkan situasi itu sebagai "bencana kemanusiaan yang disengaja," yang skalanya tidak terbatas pada Republik Islam Iran."Tindakan semacam itu terhadap Iran, khususnya, oleh pemerintah AS, tidak lagi menjadi masalah hukum atau ekonomi. Siapa pun yang mencegah negara lain dengan populasi lebih dari 80 juta orang, agar tidak dapat membeli barang-barang kemanusiaan, seperti obat-obatan dan peralatan medis, di pasar internasional untuk memerangi virus corona melanggar hukum internasional, "tegas misi diplomatik.Teheran mengatakan sanksi AS secara serius menghambat upaya negara dalam memerangi pandemi tersebut.Pada hari yang sama dan juga dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menyesalkan fakta bahwa beberapa negara anggota Gerakan Non-Blok, seperti Arab Saudi, Bahrain, Maroko dan rezim al-Hadi di Yaman, telah mengeluarkan pernyataan resmi menentang seruan Iran pada Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang melanggar hukum dan sepihak terhadap Iran di tengah pecahnya global virus corona baru.Pada hari Selasa, Washington mengumumkan putaran baru sanksi terhadap Teheran sebagai kelanjutan dari apa yang disebut kampanye 'tekanan maksimum' sementara Iran sedang bergulat dengan wabah koronavirus.(IT/TGM)