Universitas Johns Hopkins: Kasus Terkonfirmasi 200.000 Virus Corona baru di Seluruh Dunia

IslamTimes - Virus corona mencapai tonggak baru hari ini, melewati 200.000 kasus di seluruh dunia, kata perkiraan baru. Jumlah infeksi yang dikonfirmasi telah menjadi dua kali lipat secara global hanya dalam 12 hari.

Menurut Johns Hopkins University Tracker, sebuah peta akademik berbasis web, ambang batas diloloskan pada hari Rabu (18/3).Setidaknya 7.954 orang telah meninggal akibat Covid-19 secara global, universitas juga melaporkan, sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan angka di 7.529, dan mengatakan virus telah mempengaruhi setidaknya 150 negara sekarang.Ketika virus terus meningkat di seluruh dunia, Eropa telah menderita lebih banyak kematian akibat Covid-19 daripada seluruh Asia, lapor AFP.Virus corona, yang memiliki episentrum awal di provinsi Hubei, China akhir tahun lalu, sebagian besar terkandung di sana setelah tindakan keras diambil oleh Beijing untuk menghentikan penyebaran.Sementara itu, Eropa baru-baru ini dinyatakan sebagai pusat epidemi oleh WHO, dengan Italia, Spanyol, dan Jerman di antara negara-negara yang paling terkena dampak.Italia sendiri sekarang memiliki lebih dari 2.500 kematian yang tercatat dari coronavirus, sementara Spanyol mengatakan lebih dari 550 warganya telah meninggal.Pandemi ini juga berdampak pada orang-orang di seluruh Atlantik, dengan AS melaporkan virus telah menyebar ke seluruh 50 negara bagian, dengan jumlah total kasus yang dikonfirmasi mencapai lebih dari 6.000 dengan puluhan kematian.[IT/r]