Trump: Militer AS ‘Tidak Memberikannya kepada Siapapun’, Coronavirus Datang dari CHINA

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump menolak untuk berhenti menggunakan nama 'Virus China,' terlepas dari atau mungkin meskipun ada protes dari Beijing dan beberapa media AS mengklaim bahwa melakukan hal itu tidak pantas atau bahkan rasis.

Ditanya tentang penggunaan istilah tersebut selama konferensi pers Gedung Putih pada hari Selasa (17/3), presiden AS mengatakan dia akan terus menyebut Covid-19 sebagai "virus China" karena itu berasal dari China, dan dia tidak menghargai upaya Beijing untuk berdebat sebaliknya."China mengeluarkan informasi, yang salah, bahwa militer kami memberikan ini kepada mereka. Itu salah," kata Trump. "Dan daripada berdebat, saya mengatakan saya harus menyebutnya dari mana asalnya: itu memang datang dari China. Jadi saya pikir ini istilah yang sangat akurat. "Saya tidak menghargai China yang mengatakan militer AS memberikannya kepada mereka. Militer kami tidak memberikannya kepada siapa pun.Ini tampaknya merujuk pada Zhao Lijian, juru bicara yang baru dilantik untuk Kementerian Luar Negeri China, yang membuat klaim kontroversial pekan lalu bahwa virus - yang pertama kali terdaftar di kota Wuhan pada Desember 2019 - bisa dibawa ke sana oleh Tim militer AS selama Pertandingan Dunia Militer bulan sebelumnya.[IT/r]