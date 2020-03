Rouhani: Sanksi Gagal Memaksa Iran Menyerah pada Tekanan AS

Iran’s President Hassan Rouhani.jpg

IslamTimes - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan sanksi dan tekanan AS telah gagal memaksa negara Iran untuk menyerah pada tuntutan berlebihan Washington.

"Sanksi paling keras yang pernah dijatuhkan terhadap negara kita [tahun lalu] oleh teroris global," kata Rouhani pada Jumat (20/3) pagi dalam sebuah pesan kepada Iran pada kesempatan Tahun Baru (Solar).Dia menambahkan, "Industri minyak kita berada di bawah rezim sanksi paling parah dalam sejarah dan tekanan meningkat pada ekonomi kita dari segala arah."Amerika berusaha untuk meningkatkan tekanan pada Iran melalui sanksi dalam upaya untuk memaksa negara itu untuk menyerah di bawah tekanan, tetapi bangsa kita yang besar menolak dan menciptakan epos lain, presiden menambahkan.“Kita tidak dikalahkan; sebenarnya, kita berdiri melawan tekanan dan melawan AS, ”kata Rouhani.Di tempat lain dalam pesannya yang disiarkan televisi, presiden Iran mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, personel medis negara itu, termasuk dokter dan perawat, dan LSM atas kerja keras mereka untuk membendung coronavirus novel "destruktif", atau COVID-19.Iran sedang memerangi pandemi koronavirus di bawah sanksi paling keras yang pernah dilakukan oleh AS, yang diberlakukan kembali setelah Washington meninggalkan perjanjian nuklir penting yang didukung PBB antara Teheran dan negara-negara besar dunia pada 2018.Setelah meninggalkan kesepakatan nuklir yang penting, Washington mulai memaksa orang lain untuk mengikuti garis sanksi. Inggris, Prancis, dan Jerman telah menghentikan transaksi mereka dengan Republik Islam, tunduk kepada AS.Pada akhir Januari, Amerika Serikat dan Swiss mengumumkan peluncuran saluran untuk mengirimkan makanan dan obat-obatan ke Iran.Washington menuduh bahwa mereka telah membebaskan bahan makanan dan obat-obatan dari sanksi anti-Iran, sesuatu yang ditolak Tehran sebagai kebohongan "kurang ajar" karena larangan tersebut telah menghalangi beberapa bank asing untuk melakukan bisnis apa pun dengan Tehran.Iran telah menulis kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua organisasi internasional, mendesak penghapusan tindakan kejam yang telah menghambat perjuangan negara itu melawan virus.Sejauh ini, virus baru telah merenggut 1.284 nyawa di Iran dan menginfeksi lebih dari 18.000 lainnya.[IT/r]