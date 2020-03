Sayyid Nasrallah: Perlawanan Kita Paling Terhormat dalam Sejarah Modern

Hezbollah Secretary General Seyyed Hasan Nasrullah.jpg

IslamTimes - Menekankan bahwa tuduhan pengkhianatan terhadap Hizbullah dalam kasus kolaborator Zionis Israel Amer Fakhoury tidak dapat diterima lagi, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menggambarkan Perlawanan sebagai yang paling terhormat dalam sejarah modern.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat (20/3) malam melalui TV Al-Manar, Sayyid Nasrallah membalas semua orang yang menuduh Hizbullah dalam kasus Fakhoury, yang dibebaskan oleh pengadilan militer Libanon dan kemudian dibebaskan dan diterbangkan ke luar Lebanon ke Amerika Serikat.Beliau mengatakan bahwa partai Perlawanan tidak tahu tentang pembebasan tersebut, menekankan bahwa sikap Hizbullah dalam hal ini diketahui dan keluar dari prinsip-prinsip moral yang menolak pembebasan orang-orang yang mengambil bagian dalam pembunuhan dan penyiksaan orang Lebanon dan pejuang Perlawanan.Pada krisis coronavirus, Sayyid Nasrallah meminta orang untuk tinggal di rumah dalam upaya untuk mencegah berjangkitnya virus mematikan, saat dia mengecam sektarian yang berurusan dengan masalah ini.Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa dia akan mengklarifikasi beberapa masalah terkait dengan keputusan pengadilan militer untuk membebaskan Fakhoury, mencatat bahwa telah ada propaganda anti-Hezbollah yang bertujuan merusak kepercayaan antara Perlawanan dan para pendukungnya.“Kami mengandalkan kesadaran, keyakinan, dan kesabaran para pendukung Perlawanan. Tanggung jawab kami adalah transparan dengan orang-orang kami yang kami sayangi untuk senyum dan air mata mereka. ”Beliau kemudian menekankan bahwa Hizbullah tidak tahu keputusan pengadilan sebelumnya, menyangkal bahwa telah ada kesepakatan dalam hal ini.Pemimpin Perlawanan kemudian melanjutkan pembicaraan tentang tekanan dan ancaman AS ke Libanon untuk membebaskan kolaborator Zionis Israel yang terkenal kejam itu."AS telah selama enam bulan mengerahkan segala bentuk tekanan dan ancaman terhadap Libanon untuk membebaskan Fakhoury.""AS mengancam beberapa hakim Libanon, beberapa di antaranya menolak untuk membebaskan Fakhoury dan beberapa di antaranya menyerah pada tekanan," kata Sayyed Nasrallah, mencatat bahwa Washington mengancam akan membuat daftar hitam beberapa pejabat Lebanon dan menghentikan bantuan militer kepada Angkatan Darat Lebanon.Sekjen Hezbollah mengatakan bahwa ketika dihubungi, Hezbollah menekankan bahwa dia menolak penyerahan diri Libanon terhadap tekanan AS.Dia menunjuk kampanye propaganda besar setelah Fakhoury diterbangkan dengan helikopter AS di luar negeri."Musuh telah mempropagandakan bahwa Hizbullah mengendalikan Libanon dan pengadilannya. Banyak yang tahu bahwa tuduhan semacam itu tidak berdasar. ”Beliau kemudian menghantam beberapa sekutu Hizbullah, yang tidak dia sebutkan, menekankan bahwa "siapa pun yang bersikeras menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas pelepasan Fakhoury maka dia bersikeras mempertahankan dirinya dalam kategori lawan dan musuh."Sayyid Nasrallah juga membalas beberapa komentar yang mengecam Hizbullah atas masalah Fakhoury.“Bagi mereka yang bertanya-tanya bagaimana Hizbullah yang meluncurkan pertempuran 7 Mei 2007 tentang pemecatan seorang pejabat di Bandara Internasional Beirut, bagaimana dia tidak bisa memiliki suara dalam kasus Fakhoury: 7 Mei terjadi karena pada saat itu memutuskan masalah yang berkaitan dengan pelucutan senjata Hizbullah dan senjata Perlawanan berada dalam bahaya," Sayyid Nasrallah berkata, bertanya-tanya apakah pertempuran serupa sekarang melayani kepentingan nasional."Apa yang akan dilakukan Hizbullah? Akankah kita melakukan penyergapan terhadap konvoi Tentara Lebanon yang mentransfer Fakhoury? Apakah kita akan membunuh perwira dan prajurit Angkatan Darat Libanon dalam upaya untuk mencegah pembebasan Fakhoury? Apakah ini melayani kepentingan nasional? ""Kepada mereka yang mengatakan bahwa menteri kita seharusnya mengundurkan diri sebagai protes atas pembebasan Fakhoury, dan bahwa kita seharusnya menjatuhkan pemerintah: Dalam keadaan seperti ini - krisis ekonomi dan wabah virus korona - apakah benar untuk menjatuhkan pemerintah?"Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa yang seharusnya disalahkan adalah Amerika Serikat yang melanggar kedaulatan Lebanon.Sementara itu, Sayyid Nasrullah menekankan bahwa kasus Fakhoury harus ditindaklanjuti oleh pengadilan Libanon dan kolaborator harus dianggap buron karena ia dipindahkan ke luar negeri meskipun ada larangan perjalanan.Sayyed Nasrallah juga menyerukan pembentukan sebuah komite untuk menyelidiki dalam keputusan pembebasan oleh pengadilan militer.Hezbollah S.G kemudian menegaskan bahwa Partai Perlawanan tidak bisa lagi menerima tuduhan pengkhianatan dan penghinaan, mencatat bahwa sekutu Hezbollah harus meminta penjelasan sebelum membuat tuduhan seperti itu."Ada dua hal yang tidak dapat diterima: tuduhan pengkhianatan dan penghinaan. Kami menawarkan darah kami untuk martabat kami, sehingga tidak dapat diterima untuk menuduh kami melakukan pengkhianatan. Siapa pun yang ingin menjadi sekutu kita maka dia tidak boleh melakukan dua hal ini, atau biarkan dia keluar dari lingkaran persahabatan kita. "“Perlawanan ini adalah yang paling terhormat, jujur, dan murni dalam sejarah modern. Kami ingin mempertahankan aliansi kami, tetapi tidak dapat diterima untuk menuduh kami melakukan pengkhianatan dan menghina kami. ”Sayyid Nasrallah dalam konteks ini menyesalkan bahwa dia ditempatkan pada posisi seperti itu untuk membela Perlawanan dalam kasus kolaborator kriminal Zionis Israel.Mengatasi krisis coronavirus di Lebanon, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi pentingnya warga Lebanon tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit menular tersebut."Kami berada dalam keadaan Mobilisasi umum dan orang-orang harus memikul tanggung jawab mereka dalam hal ini."Beliau membanting sektarian karena berurusan dengan wabah itu.“Kami adalah orang-orang yang tinggal di negara yang sama. Memalukan berurusan dengan masalah ini berdasarkan sektarian. "Sayyid Nasrallah juga menyuarakan dukungan untuk langkah-langkah pemerintah, menyerukan agar mengambil apa yang dianggap tepat."Jika ada minat untuk mengisolasi suatu wilayah maka biarkan pemerintah melanjutkan tindakan seperti itu, terlepas dari sekte daerah ini."Sayyid Hasan menegaskan kembali seruannya untuk solidaritas sosial, karena dia juga menegaskan kesiapan Hezbollah untuk meberikan semua kemampuan kesehatannya di bawah pelayanan pemerintah dan Kementerian Kesehatan."Sejauh ini hampir 20.000 anggota dan pendukung Hezbollah yang terlibat dalam pertempuran melawan virus corona."Sayyid Nasrallah di sisi lain, memperingatkan terhadap penyebaran virus corona di Gaza, Yaman dan di antara tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis Israel.Dia mengecam Presiden AS Donald Trump atas komentarnya tentang vaksin coronavirus dan sanksi pemerintahannya terhadap Iran di tengah penyebaran coronavirus di Republik Islam itu.[IT/r]“Trump rasis. Dia ingin vaksin coronavirus khusus untuk AS. Trump bukan manusia. Dia adalah alien. "