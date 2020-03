23 Maret 2020: Di AS 34 Ribu Orang Terinfeksi Corona, 413 Orang Meninggal

Seorang tua di luar sebuah toko minuman keras, meskipun Gubernur California Gavin Newsom menerapkan "tinggal di rumah" di seluruh negara bagian yang mengarahkan 40 juta penduduk negara bagian itu untuk tinggal di rumah mereka dalam menghadapi penyakit virus korona yang menyebar cepat (COVID-19), di Guerneville , California, US 21 Maret 2020. Foto diambil 21 Maret 2020. REUTERS / Shannon Stapleton

Islam Times - Jumlah kasus virus Corona di wilayah Amerika Serikat (AS) terus bertambah dan kini telah melampaui 34 ribu kasus pada Senin, 23 Maret 2020.

Lebih dari 410 orang meninggal dunia akibat virus yang ditetapkan sebagai pandemi global ini.Seperti dilansir CNN, pada Senin, 23 Maret 2020, penghitungan terbaru menyatakan sedikitnya 34.276 kasus virus Corona terkonfirmasi di seluruh 50 negara bagian AS, ditambah District of Columbia, wilayah Guam, Puerto Rico dan US Virgin Islands.Penambahan kasus di AS ini cukup drastis karena terjadi hanya jangka waktu 2 bulan sejak kasus pertama dilaporkan di AS pada 21 Januari lalu. Dengan jumlah total lebih dari 34 ribu kasus, kini AS menjadi negara ketiga -- setelah China dan Italia -- dengan jumlah kasus terbanyak di dunia.Jumlah total itu terdiri atas 46 kasus dari orang-orang yang dipulangkan dari kapal pesiar Diamond Princess yang sempat dikarantina di Jepang, kemudian 21 kasus lainnya dari kapal pesiar Grand Princess yang berlabuh di California dan tiga kasus dari orang-orang yang dipulangkan dari kota Wuhan, China.Sisanya sebanyak 34.206 kasus tersebar di puluhan negara bagian dan wilayah AS lainnya.Dengan jumlah terbanyak ada di New York yang melaporkan nyaris 17 ribu kasus. Otoritas New York telah memberlakukan lockdown sejak Minggu (22/3) malam dalam upaya membatasi penyebaran virus Corona. Namun diperkirakan jumlah kasusnya akan bertambah karena lebih banyak orang yang menjalani pemeriksaan.Sekitar 1.996 kasus lainnya terkonfirmasi di negara bagian Washington, kemudian 1.914 kasus lainnya terkonfirmasi di New Jersey dan 1.468 kasus terkonfirmasi di California.Laporan terbaru juga menyebut sedikitnya 413 orang meninggal dunia akibat virus Corona di wilayah AS. Jumlah korban meninggal terbanyak ada di New York dengan 114 orang, kemudian negara bagian Washington dengan 95 orang dan California dengan 32 orang.Sejauh ini, otoritas California dan New York telah memberlakukan lockdown negara bagian dan melarang warganya untuk keluar rumah demi membatasi penyebaran virus Corona. [IT/Detik]