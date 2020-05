World Health Organization.jpg

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kekurangan $ 1,3 miliar untuk menanggapi virus korona pada tahun 2020, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada hari Jumat (8/5).

“Rencana yang diperbarui memperkirakan bahwa WHO membutuhkan $ 1,7 miliar dolar untuk merespons COVID-19 di tiga tingkat organisasi antara sekarang dan akhir tahun 2020. Perkiraan ini mencakup dana yang telah diterima WHO hingga saat ini, membuat respon COVID-19 WHO dengan kesenjangan dana sebesar $ 1,3 miliar untuk tahun 2020," Tedros mengatakan dalam briefingnya.[IT/r]