Militan Yang Ditangkap Di Suriah Mengatakan Dilatih Oleh Instruktur Amerika 

IslamTimes- Kantor berita Rusia Sputnik, Selasa, merilis pengakuan tiga anggota kelompok ekstremis Mahavir as-Saura, yang baru-baru ini ditahan oleh tentara tentara Suriah setelah terjebak di ladang ranjau dekat pusat kota kuno Palmyra.

Seorang anggota kelompok militan Takfiri, yang baru-baru ini ditahan oleh pasukan pemerintah Suriah, telah mengakui menerima pelatihan tentang cara menggunakan senjata buatan AS di bawah pengawasan instruktur Amerika.Kantor berita Rusia Sputnik, Selasa, merilis pengakuan tiga anggota kelompok ekstremis Mahavir as-Saura, yang baru-baru ini ditahan oleh tentara tentara Suriah setelah terjebak di ladang ranjau dekat pusat kota kuno Palmyra.Salah satu militan, diidentifikasi bernama Abdullah al-Mishuat, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah belajar bagaimana menangani berbagai jenis persenjataan dalam sesi pelatihan yang diawasi oleh instruktur AS.Mishuat berkata, “Kami diajari menangani semua jenis senjata oleh instruktur Amerika. Semua senjata itu buatan AS. ”Dia mengatakan instruktur AS akan datang ke sesi pelatihan, menambahkan, “instruktur Amerika mengamati dari jauh, memantau dan mengevaluasi proses pelatihan. Pelatihan itu sulit, mereka berlangsung selama dua atau tiga jam, tidak kurang. ”(IT/TGM)