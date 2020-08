Trump Mengharapkan Hanya 4.000 Tentara AS yang Tersisa di Afghanistan pada November

Taliban in Afghanistan.jpg

IslamTimes - AS akan mengurangi kehadiran militernya di Afghanistan menjadi sekitar 4.000 tentara "segera", kata Presiden AS Donald Trump.

"Kami sebagian besar keluar dari Afghanistan", kata Trump dalam wawancara dengan situs berita AS Axios, yang disiarkan Senin (3/8)."Kita akan turun dalam waktu yang sangat singkat menjadi 8.000, maka kita akan turun menjadi 4.000, kita sedang bernegosiasi sekarang", Presiden AS menjelaskan, tanpa menentukan waktu yang tepat, tetapi mengatakan bahwa itu akan terjadi "segera".Ditanya berapa banyak pasukan AS yang akan tetap di Afghanistan pada hari pemilihan pada bulan November, Trump mengatakan bahwa itu akan "berkisar antara empat hingga lima ribu".Pernyataan presiden tersebut dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu mengatakan bahwa harapan Trump adalah untuk mendapatkan semua pasukan AS yang tersisa dari Afghanistan pada Mei 2021.Amerika Serikat dan gerakan Taliban menandatangani perjanjian damai di Doha, Qatar, pada tanggal 29 Februari, menetapkan penarikan pasukan AS secara bertahap serta dimulainya negosiasi intra-Afghanistan dan pertukaran tahanan. Sebagai tanggapan, Taliban diharapkan untuk mencegah Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi para teroris di wilayah tersebut.[IT/r]