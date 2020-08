Mantan Pejabat Intelijen Saudi Menuduh MBS Memerintahkan Pembunuhannya di Kanada

Mohammad bin Salman - Saudi Crown Prince.jpeg

IslamTimes - Seorang mantan pejabat intelijen Saudi mengajukan gugatan di Amerika Serikat, menuduh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengirim regu pembunuh ke Kanada untuk mencoba dan membunuhnya.

Saad Aljabri, yang berfungsi sebagai pembantu utama di Kementerian Dalam Negeri Saudi selama bertahun-tahun, sebelum dipaksa mundur dan melarikan diri ke Kanada, di mana dia berada di pengasingan, mengajukan gugatan di Washington pada hari Kamis (6/8), The New York Times melaporkan .Kasus hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya berkisar pada dugaan upaya oleh Pangeran kerajaan Saudi, yang juga dikenal sebagai MBS, untuk menghentikan Aljabri dari "merusak hubungan pangeran dengan Amerika Serikat dan pemerintahan Trump [Presiden AS Donald]," tulis surat kabar itu.Ini mengingatkan kembali ke indikasi yang sangat luas, termasuk yang dilaporkan oleh The Times sebelumnya, bahwa bin Salman telah mencoba untuk membungkam atau melenyapkan lawan-lawannya melalui kekerasan dan cara yang berpotensi mematikan.Kasus yang paling mengerikan adalah tim pembunuh Saudi memasuki Konsulat Saudi di Istanbul, di mana kritikus bin Salman dan mantan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi akan muncul pada 2018 sebelum mengeksekusi dan memotong-motongnya. Pembangkang tersebut diyakini secara luas telah dibunuh atas perintah langsung bin Salman.Gugatan yang diajukan oleh Aljabri menuduh bahwa tim agen Saudi yang membawa peralatan forensik dan termasuk ahli forensik tiba di bandara di Ontario pada Oktober 2018. Mereka mencoba masuk dengan visa turis Kanada tetapi ditolak oleh pejabat perbatasan Kanada, katanya.Upaya itu, katanya, berkaitan dengan permulaan pangeran Saudi untuk mengorganisasi pasukan maut yang terdiri atas 50 orang, yang dijuluki "Tim Macan," pada tahun yang sama dengan pembunuhan Khashoggi untuk menyelesaikan lawan-lawan kerajaan.[IT/r]Aljabri mengatakan putra mahkota telah melakukan berbagai tindakan untuk membuatnya kembali ke kerajaan, termasuk menawarinya pekerjaan, menyandera anak-anaknya, dan mengancam akan mengekstradisi dia atas tuduhan korupsi.Pada September 2017, bin Salman bertanya kepadanya melalui pesan teks, "Di mana kami harus mengirim pesawat untuk menjemput Anda?" dan kemudian mengancam akan menggunakan "semua sarana yang tersedia" untuk mencapai Tn. Aljabri, termasuk "tindakan yang akan berbahaya bagi Anda," gugatan itu menetapkan.Aljabri mengatakan putra mahkota telah mencarinya karena dia mengetahui banyak rahasia."Kombinasi dari pengetahuan yang mendalam dan kepercayaan yang abadi dari para pejabat tinggi AS adalah mengapa hampir tidak ada seorang pun dari terdakwa bin Salman yang ingin mati lebih dari" Aljabri, kata gugatan itu.Bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi di tengah kondisi Raja Salman yang sakit, menjadi pewaris takhta setelah mengusir pendahulunya Mohammed bin Nayef.Dia selalu menikmati dukungan tak tergoyahkan dari pemerintahan Trump, termasuk untuk perang yang dipimpin Saudi pada 2015 yang telah dilancarkan terhadap Yaman atas inisiatif kerajaan. Penguasa AS saat ini juga menolak untuk mengambil tugas pangeran atas pembunuhan Khashoggi meskipun ada laporan luas dan banyak indikasi bahwa dia telah memerintahkan pembunuhan tersebut.