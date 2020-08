Pejabat IRGC Mengungkapkan Mengapa Tidak Ada Jenderal AS yang Dibunuh oleh Iran sebagai Tanggapan atas Pembunuhan Soleimani

Qassem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis.jpg

IslamTimes - Jenderal terkemuka Iran dibunuh dalam serangan udara 3 Januari AS di dekat Bandara Internasional Baghdad. Pemerintahan Trump membenarkan tindakannya dengan menggunakan klaim yang tidak berdasar bahwa Soleimani merencanakan serangan terhadap misi diplomatik Amerika di wilayah tersebut.

Alasan tidak ada jenderal AS yang terbunuh sebagai pembalasan atas kematian Jenderal Iran Qasem Soleimani adalah karena tidak ada panglima militer Amerika yang dapat dibandingkan dengan mendiang komandan Pasukan Quds, dalam hal nilai dan kepentingan, Wakil Komandan IRGC untuk Urusan Politik, Yadollah Javani, menyatakan."Mengingat nilai intrinsik [Qasem Soleimani], tidak mungkin menemukan siapa pun yang sama berharganya [di antara pejabat militer AS]. Dia sangat berharga bagi [front] Perlawanan sehingga kami tidak dapat menemukan orang yang mirip untuk membalas," kata pejabat IRGC itu.Javani menyatakan bahwa satu-satunya cara Tehran dapat secara efektif membalas AS atas pembunuhannya adalah dengan secara permanen mengusir pasukan AS dari kawasan itu - sebuah langkah yang telah mendesak Iran untuk lakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Pejabat IRGC mencatat bahwa pembunuhan Soleimani menandai langkah pertama ke arah itu karena, segera setelah AS melakukan pembunuhan ekstra-yudisialnya, parlemen Irak mengadopsi mosi tidak mengikat yang menuntut pengusiran semua pasukan asing dari wilayahnya.Pernyataan itu muncul setelah komandan IRGC Hossein Salami berjanji bahwa "darah" Qasem Soleimani akan dibalas, mengisyaratkan bahwa serangan udara Januari di pangkalan Irak yang menampung pasukan Amerika tidak akan menjadi satu-satunya tanggapan Tehran atas pembunuhan jenderal utamanya.Soleimani dibunuh oleh pasukan Amerika pada 3 Januari ketika dia meninggalkan Bandara Internasional Baghdad saat dalam misi diplomatik rahasia untuk menyampaikan pesan ke Arab Saudi melalui pemerintah Irak. Pembunuhan itu tidak disetujui oleh pemerintah Irak, meskipun itu terjadi di tanah negara itu. Pemerintahan Trump mengklaim bahwa Soleimani merencanakan serangan terhadap misi diplomatik Amerika di wilayah tersebut, tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan yang digunakan oleh Gedung Putih untuk membenarkan pembunuhan jenderal tersebut.Teheran dengan keras mengutuk pembunuhan Soleimani dan lima hari setelah itu Iran melancarkan serangan rudal besar-besaran di dua pangkalan udara di Irak, Ayn al-Asad dan Erbil, yang menampung pasukan AS. Sedikitnya 110 anggota tentara dikatakan terluka, mengalami trauma kepala, tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.[IT/r]