Trump Membanggakan Senjata Nuklir yang ‘Anda Belum Pernah Lihat atau Dengar’

IslamTimes - Pada hari Rabu (9/9), Washington Post, di mana Woodward adalah editor rekanannya, menerbitkan kutipan dari bukunya yang akan datang tentang kepresidenan Trump.

Pernyataan tentang rahasia sistem senjata nuklir muncul di bagian di mana Trump membahas masa kepresidenannya pada tahun 2017 ketika AS dan Republik Demokratik Rakyat Korea [DPRK] tampak di ambang perang.“Saya telah membangun nuklir - sistem senjata yang belum pernah dimiliki siapa pun di negara ini sebelumnya. Kami memiliki hal-hal yang belum pernah Anda lihat atau dengar," kata Trump kepada Woodward, menambahkan bahwa AS memiliki "hal-hal" yang "belum pernah didengar oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping sebelumnya.”“Tidak ada siapa-siapa - apa yang kami miliki (nuklir) luar biasa,” katanya.Komentar itu menarik perhatian pembaca, yang merenungkan apa yang mungkin dimaksud Trump - atau, memang, jika pernyataannya akurat sama sekali. Trump dikenal melebih-lebihkan atau salah menyatakan fakta tentang teknologi militer, dari rudal hipersonik "super duper" yang diklaimnya 17 kali lebih cepat dari senjata yang ada hingga keyakinannya yang berlbihan tentang F-35 Joint Strike Fighter sebenarnya tidak terlihat oleh mata manusia, tidak hanya untuk array radar musuh.James Acton, co-direktur Carnegie Endowment for International Peace's Nuclear Policy Program, mengatakan di Twitter pada hari Rabu bahwa Trump bisa saja merujuk pada W76-2, hulu ledak nuklir hasil rendah yang pembuatannya dipesan oleh Gedung Putih di Tinjauan Postur Nuklir 2018.W76-2 memiliki hasil yang dilaporkan hanya 5 kiloton - sepertiga kekuatan bom yang menghancurkan Hiroshima, Jepang, pada Agustus 1945. Ketika Nuclear Posture Review diterbitkan pada Februari 2018, saran tersebut menuai kecaman luas, karena opsi perangkat nuklir hasil rendah dapat membuat penggunaan senjata itu tampak lebih cocok untuk Gedung Putih.Ketika Kepala Staf Gabungan secara tidak sengaja menerbitkan dokumen berjudul "Senjata Nuklir: Perencanaan dan Penargetan" pada Juni 2019, ketakutan itu menjadi jauh lebih gamblang.Dokumen tersebut, yang dengan cepat dihapus tetapi disimpan oleh Federasi Ilmuwan Amerika, menjelaskan bagaimana komandan dapat memperkenalkan senjata nuklir ke dalam teater operasi jika mereka "dapat menciptakan kondisi untuk hasil yang menentukan dan pemulihan stabilitas strategis."[IT/r]